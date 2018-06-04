Как Леонид Кравчук наехал на Савика Шустера

Леонид Кравчук, первый Президент Украины, собрал пресс-конференцию, поскольку его возмутила телепрограмма Савика Шустера «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Леонида Макаровича достал вопрос, который задавали в студии гостям: "Кого поддерживает аудитория программы: Президента и оппозицию или премьера и коалицию?". Леонид Кравчук считает, что Шустер, сведя воедино Президента и оппозицию, поступает некорректно. "То есть я, как гражданин, должен думать, что Президент дал Шустеру информацию, что он в оппозиции? - спрашивал журналистов Леонид Макарович. - Более того, я не вижу, как всенародно избранный Президент может быть в оппозиции. У меня вопрос к господину Шустеру: на каком основании он объединил Президента с оппозицией? Для того, чтобы подчеркнуть, что они вместе большая сила? У меня есть основания для сомнений. Ведущий этих ток-шоу берет на себя смелость обобщать процессы, которые происходят в Украине, организаторы программы дают слово приглашенным экспертам, но сами делают обобщения, часто, задавая присутствующим некорректные вопросы, в которых есть намеки".

- Леонид Макарович, «Наша Украина» по факту отождествляется с Президентом, а Президент с «Нашей Украиной», пребывающей в оппозиции. Что здесь странного, что вопрос о доверии звучал именно так? И потом, что значит "некорректные вопросы"? За все годы лично вы ответили на все задаваемые вопросы, ни разу не обвинив в некорректности ни одного журналиста. В чем секрет вашего недовольства «Свободой слова»? – вступились журналисты за популярную передачу.

- Я некорректные вопросы привязываю ко всем ток-шоу. К Шустеру я привязываю только одну некорректную формулировку. Никогда нигде господин Ющенко не сказал ни одного слова, что он в оппозиции, он всячески подчеркивает, что он – глава державы. Даже его "Наша Украина" и ее лидер Кириленко подчеркивал, что Ющенко, как глава державы, не может действовать как оппозиционер. Но "Наша Украина" будет добиваться выборов. Так на каком основании Шустер их объединил? Не может ни один журналист, ни один политик высокого ранга относить Президента к рядам оппозиции. А может быть, Президент по телефону сказал Шустеру, что он – в оппозиции? Если говорить об официально декларируемых позициях Президента, то такие выводы сделать невозможно. Как невозможно облегченное отношение к высшим должностным лицам. От передачи к передаче ставится один и тот же вопрос: кому вы доверяете? Зачем спрашивать подобные вещи? - спросил Леонид Макарович у журналистов.

- Чтобы увидеть ситуацию в динамике, - продолжали мы защищать телепрограмму.

- Это что вопрос самый важный для Украины? Почему вы не ставите вопрос, например, таким образом: чьи решения вы поддерживаете? Тем более, что результаты, проводимого в студии опроса, касаются всего ста людей, сидящих в аудитории. Мне кажется, что это навязывание мнения. Хотите вы или нет, это – некорректно, большинство людей не понимают, что опрос касается всего ста человек. Вы знаете, сколько мне идет писем?! А если бы я пришел и зачитал их на вашей передаче? - обратился ко мне Леонид Макарович, ошибочно приняв меня за сотрудника «Свободы слова», - Я не хочу компрометировать никакую передачу, их существование вообще, это признак демократии. Но демократия должна базироваться на законе и корректности. А не просто так: кому как захочется. А выводы делаются очень серьезные, а ладья украинской стабильности расшатывается. А я очень этого не хочу. Повторяю: ее расшатывают и политическая сила Президента и политическая сила премьера.

- Леонид Макарович, посоветуйте, как поступить Президенту? Универсал не выполняется. Наступления на полномочия главы государства ведется и на уровне закона о Кабмине, и на уровне кадровых решений. Ваш однопартиец Нестор Шуфрич сказал лично нам в интервью, что следует отобрать у президента и имеющиеся у него полномочия.

- Относительно Шуфрича… Президент не должен обращать внимание на чиновников, даже в ранге министра, которые высказывают свои идеи. Я говорю о принципиальных вещах. Если парламент принимает некорректные относительно Президента законы, это неприемлемо. Но неприемлемо, и когда руководитель Секретариата Виктор Балога дает негативную оценку работе Верховной Рады.

- Ну, кто-кто, а парламент научился пренебрегать мнением высокопоставленного клерка из Секретариата...

- Так, почему же вы в таком случае обращаете внимание на Шуфрича?! Лично вам скажу, у всех есть симпатии и антипатии, и у вас, и у меня, но мы должны учиться быть объективными, и какая бы жаба не квакала, четко называйте имя этой жабы, независимо от того, какого она цвета. И если у вас есть симпатия к Ющенко, и нет к Януковичу, то вы не сможете быть объективной. Придушите эмоции, если вы журналист.

- Ну, почему же, мне и Шуфрич тоже нравится...

- Я ему передам. Так тогда цитируйте не только его неоднозначные и резонансные слова, но и Балоги.

- Это законно, что правительство тянет страну в парламентскую демократию, фактически меняя конституционный строй государства?

- Все тянут. Но есть указы, законы, постановления. Только эти законы имеют правовую силу в обществе. Никакой Универсал там не предусмотрен. Это политическая договоренность. Раньше существовали джентльменские соглашения, и подписей вообще не существовало. И все их выполняли, поскольку, если бы не выполняли, то в клуб джентльменов нарушителя слова больше бы не пустили. А у нас подписывают документ, который юридически не обязателен, зная, что джентльмены не хотят, чтобы он выполнялся. Какой Универсал? Сама Конституция не выполняется... Нельзя играть Конституцией. Я хотел бы вспомнить назначение Луценко. Почему никто не написал, что его представление - это нарушение Конституции? Что такое договоренность премьера и Президента, когда есть Конституция? Или вот, Тимошенко сказала, что предательство Винского - это благородно, а предательство Мороза – это просто предательство. О времена! О люди! И все аплодируют! Есть два предательства, две его формы: благородная и неблагородная. Так вот, предательство: и то и другое, и Мороз и Винский.

Вместо послесловия…

Далее, отвечая на вопросы других журналистов, Леонид Макарович говорил вобщем-то прогнозируемые для деятеля СДПУ(о) вещи. Что оснований для досрочных выборов нет. Что прошлые выборы прошли демократично. Премьер тоже назначен демократично. Оранжевая команда проиграла власть из-за своего непрофессионализма. И если придет Тимошенко, очень симпатичная и очень интересная, но как женщина, живущая сердцем и эмоциями, то на Майдане флагом станет не Ющенко, а она и еще Луценко, тоже интересный человек. Кто тогда это остановит? Вы, мол, журналисты по молодости думаете, что во власть можно поиграть. Сейчас мы живем в мире, но ситуация, как считает первый Президент, нагнетается. Нынешнего Президента, по мнению Леонида Макаровича, убеждают, что ему можно вернуть объем полномочий периода Кучмы. Антикризисники же в ответ принимают и регистрируют законы, в которые в отдельных местах противоречат Конституции. Но он, первый Президент Украины, против, и считает, что и действия оппозиции и действия антикризисника Василия Киселева (народный депутат Партии Регионов, зарегистрировавший закон о проведении досрочных президентских и парламентских выборов - авт.) – незаконны, неконституционны.

В общем Леонид Макарович, как всегда, интересен - это бесспорно. Единственное, что несколько смущает: первый Президент - член политбюро СДПУ(о), чье отношение к Виктору Ющенко известно. И невольно задаешься вопросом: какие из выкладок первого Президента – его, а какие – плод работы аналитической группы объединенных социал-демократов?

Маша Мищенко