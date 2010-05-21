В ПР назвали вероятную дату местных выборов

Фракция Партии регионов намерена инициировать обсуждение в парламентской коалиции вопроса о назначении выборов местного самоуправления на 31 октября 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам глава фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ.

«Этот вопрос требует вначале окончательного решения во фракции, потому что мы его не принимали. И потом требует обсуждения и принятия решения в коалиции», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его мнению, для того, чтобы назначить местные выборы на 31 октября, необходимо «ускорить законодательную работу» и принять проект постановления Верховной Рады о назначении даты выборов.

Отвечая на вопрос, когда такое постановление может быть внесено на рассмотрение парламента, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Мне кажется, если мы окончательное решение примем по данному вопросу, то эта работа будет проведена в ближайшие 10 дней».

Кроме того, А.ЕФРЕМОВ отметил, что для проведения местных выборов необходимое финансирование будет выделено.