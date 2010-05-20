Эксперт думает, что теперь в местную власть люди будут выбирать "знакомых"

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что в ходе нынешнего политического противостояния ряд традиционных политических проектов демонстрирует динамику падения популярности, тогда как региональные специализированные проекты и движения напротив, наращивают свой электоральный потенциал.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

Политолог, в частности, убежден, что такие силы как Блок Литвина и КПУ не смогут подтвердить свой уровень влиятельности на предстоящих местных выборах. По его мнению, избиратель этих партий, скорее всего, будет голосовать «уже осмысленно», но не по политическим симпатиям, а за тех, кто сможет обеспечить решение самых насущных его проблем. «Это, прежде всего, региональные специализированные проекты. Люди разочаровались в политике в целом, поэтому они будут голосовать за тех, кого знают лично, кто помогает им в решении их локальных проблем», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ, пояснив, что речь идет о проектах по типу «Коммунального фронта».

По мнению эксперта, в будущих городских советах будут массово создаваться фракции «прагматических сил, не претендующих на торговлю идеологией».

Также политолог высказал убеждение, что если политики местного уровня не будут озабочены «большой политикой», например, темой интеграции в НАТО, то местная власть станет гораздо более эффективной.