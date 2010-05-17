Литвин не пойдет в отставку, потому что «держит своими руками» ВР

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что не намерен подавать в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно предложения представителей оппозиции подать в отставку в связи с событиями 27 апреля.

В.ЛИТВИН отметил, что для того, чтобы решить вопрос относительно отставки, необходимо 150 подписей народных депутатов, и потом этот вопрос можно выносить на рассмотрение ВР.

«А за то, что я во многом держу своими руками и подставляю руки под ВР, подавать в отставку я не собираюсь», - сказал В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что 27 апреля «делал все, как того требует Регламент ВР».

Как сообщалось, оппозиция обвиняет В.ЛИТВИНА в нарушении им процедурных норм при принятии в ВР решения о ратификации соглашения относительно продления срока пребывания на территории Украины Черноморского флота России.