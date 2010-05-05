Тимошенко не будет меряться лидерством с другими защитниками Украины?

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что ее политическая сила без претензии на лидерство войдет в состав Народного комитета национального спасения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам после заседания оргкомитета по созданию Народного комитета национального спасения Украины.

«Я приветствую это создание, объединение единой команды, которая будет сегодня защищать Украину. И то, что сегодня все политики услышали такой призыв, я убеждена, что они на него отреагируют», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, 10 мая представители БЮТ обязательно будут присутствовать на собрании по созданию комитета. При этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что она готова сесть за стол с другими политиками. «Абсолютно на равных среди равных без какого-либо лидерства, без какого-либо определения – кто там первый, кто там второй – все на равных сегодня должны защитить Украину в эти трудные времена, которые пришли после президентских выборов», - сказала она.

В то же время лидер БЮТ еще раз подтвердила свое намерение 11 мая собрать в Киеве возле Верховной Рады людей в знак протеста против действий действующей власти.

«11 мая мы приглашаем, чтобы люди могли собраться, выразить свое «нет» антиукраинской политике», - отметила она.