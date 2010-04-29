Не исключено, что Украина отдаст России Керченский пролив

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО не исключает, что украинская власть отдаст России Керченский пролив.

Об этом он заявил в интервью УНИАН (полный текст).

“Думаю, это будет очередным, что сдаст власть”, - отметил он.

По мнению В.ОГРЫЗКО, министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ недаром заявил о том, что сейчас начнется демаркация украинско-российской границы. “Думаю, мы полностью отдадим им Керченский пролив”, - отметил экс-министр.

Он подчеркнул, что правильно граница должна проходить таким образом, что Керчь-Еникальский ход, по которому идет основное движение кораблей, принадлежит Украине. “Как это определено на всех картах. То есть, за все, что там происходит, отвечает украинская сторона. Россияне же обижаются, как это мы, мол, будем запрашивать у украинского лоцмана право на заход в Азовское море. Такого быть не может в принципе”, - убежден В.ОГРЫЗКО.

По его словам, для россиян международное право интересно лишь тогда, когда отвечает их интересам. “В ином случае они на него просто не обращают внимания”, - отметил В.ОГРЫЗКО.