Началась он-лайн-конференция Тимошенко

Началась он-лайн-конференция лидера объединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.

Пресс-конференция проходит на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО – http://www.tymoshenko.ua/

По информации пресс-службы БЮТ, по состоянию на вечер 28 апреля интернет-пользователи поставили лидеру оппозиции почти тысячу вопросов, которые касаются текущей социально-экономической и политической ситуации в Украине. В частности, посетителей сайта интересуют вопросы, связанные с ратификацией Верховной Радой соглашения между Украиной и Россией о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.