Началась он-лайн-конференция Тимошенко
14:15, 29 апреля 2010Политика
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Уже задана почти тысяча вопросов
Началась он-лайн-конференция лидера объединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.
Пресс-конференция проходит на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО – http://www.tymoshenko.ua/
По информации пресс-службы БЮТ, по состоянию на вечер 28 апреля интернет-пользователи поставили лидеру оппозиции почти тысячу вопросов, которые касаются текущей социально-экономической и политической ситуации в Украине. В частности, посетителей сайта интересуют вопросы, связанные с ратификацией Верховной Радой соглашения между Украиной и Россией о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.
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