УНП требует отменить решения вывешивать красные флаги

Украинская народная партия требует отменить решение крымского парламента вывешивать красные флаги в День Победы.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, народный депутат Украины, заместитель председателя УНП Ярослав ДЖОДЖИК обратился с депутатским обращением к прокурору АРК Степану МОЛИЦКОМУ, в котором требует «проверить информацию и опротестовать решение Верховной Рады Автономной Республики Крым вывешивать в День Победы красные флаги с изображением серпа и молота, - символов тоталитарного и коммунистического режимов».

Политик также призывает прокурора «привлечь виновных к ответственности».

Депутатское обращение с аналогичными требованиями направлено прокурору Одесской области Василию ПРИСЯЖНЮКУ относительно решения председателя Одесской обладминистрации вывесить красные флаги в Одессе и всех населенных пунктах Одесской области.

«Никакой другой символики, кроме Государственного флага Украины и территориальных общин сел, поселков, городов, районов и областей, не может быть на зданиях, где работают советы и их исполнительные комитеты», - заметил в обращении заместитель председателя УНП. Он напомнил, что «это четко регламентирует статья 23 закона «О местном самоуправлении».

«Усматриваю в деяниях относительно символов тоталитарных режимов признаки состава преступления, предусмотренного 365 статьей Уголовного кодекса», - констатировал Я.ДЖОДЖИК.

Как сообщал УНИАН, ВР АРК 21 апреля приняла решение ежегодно 9 мая, в День Победы, вывешивать в Крыму на зданиях парламента и правительства красный флаг с изображением серпа и молота - копию установленного советскими солдатами над Рейхстагом в Берлине.