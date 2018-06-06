Возможен ли приток свежей крови в украинскую политику?

Королевская, Шевченко, Мирошниченко, Яценюк, Наливайченко… Наибольшее число людей с новым видением привлекала Тимошенко… У нас нет политиков, которые бы знали, понимали и любили страну… Экспертные оценки

Самый распространенный вывод, к которому приходят, как правило, эксперты и журналисты, подытоживая каденцию того или иного парламента или правительства: в Украине не происходит ротации элит. В этой грустной констатации обычно видят причину наших неудач. После новой парламентской кампании, журналисты сначала внимательно отслеживают появившихся в партийных списках новичков, традиционно выясняют, что они племянники, сыновья, подруги других власть предержащих, а еще через год-другой приходят к выводу, что знаменитое родство – единственное достоинство парламентского неофита. Сформированную сегодня правительственную сегодня команду, цитируя советскую песню, называют «командой молодости нашей», намекая на отсутствие в ней новых лиц. При этом, задаешься вопросом, что выиграй выборы другой кандидат, сумел бы он предоставить подготовленных государственных менеджеров из числа парламентской молодежи? Какая из парламентских фракций имеет наиболее ярких представителей нового поколения?

Виталий Бала, политолог, Агентство моделирования ситуаций:

НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ С НОВЫМ ВИДЕНИЕМ ПРИВЛЕКАЛА ВСЕ-ТАКИ ТИМОШЕНКО

Ни в одной парламентской фракции нет достаточного количества людей, которых можно считать политиками нового поколения или, скажем так, людьми с новым видением. В Украине сложился серьезный дефицит на политиков нового видения. Из тех команд, которые были у кандидатов в президенты наибольшее число людей с новым видением, привлекала все-таки Тимошенко. Думаю, что политики нового видения будут в Украине через десять лет, когда нынешний политической класс уйдет на заслуженный отдых. Среди таких вот новых людей: я бы назвал Королевскую, Андрея Шевченко, в Партии регионов Юрия Мирошниченко. При всех претензиях к последнему, он один из немногих представителей парламентской молодежи “Регионов”, с которым есть о чем говорить, и который способен признавать ошибки.

Королевская не будет поддакивать лидеру, она способна отстаивать свое мнение. Таким же, хоть и с натяжкой, можно считать Андрея Шевченко, поскольку он все-таки не вполне самостоятелен. Тут можно говорить и о Вячеславе Кириленко. Ну, двое последних, скорее, хорошо видят идеологическое будущее страны. Идеология важна, но сейчас особенно важно пропагандировать и культивировать экономический национализм и региональный патриотизм. Думаю, что именно регионы (имею в виду не партию, а области и территории) Украины смогут культивировать синергию и привести поколение, которое смогло бы сменить нынешних лидеров.

Говоря о Востоке страны, замечу, что если у Тимошенко с Донбасса есть хотя бы один новый представитель – Королевская, то в Партии регионов мы не можем назвать хотя бы одного человека для Восточной Украины. Посмотрите сами: для Луганска у них – Ефремов, для Донецка: Ахметов – Колесников и Янукович младший. В этом смысле даже странным считаю появление Королевской. Ведь в партии вождистского типа, каковой является БЮТ, априори сложно появится личности. Они часто теряют личностей, поскольку этому препятствует окружение. Это не всегда зависит от лидера.

Но я думаю, что Королевская нашла бы свое место в исполнительной власти.

Виктор Небоженко, независимый политолог:

МОЛОДОСТЬ НЕ МЕНЕЕ КРИМИНАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК, ЧЕМ ЖИТЕЛЬСТВО В ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ

Я настроен очень пессимистично по поводу молодежи, ротации элит. Украинский парламент не справляется с функцией представлять и растить достойных. Он выбирает циничных, энергичных, которые завидуют старшему поколению с их капиталами. Все молодые хотят стать олигархами. Это родовая травма украинской политики. Особенно это подтверждает команда Черновецкого. Молодость не менее криминальный признак украинской политики, чем место жительства в Восточной Украине.

Анатолий Луценко, директор JMT-Group, политолог:

ЛИДЕРУ НУЖНА ХАРИЗМА И ПУБЛИЧНОСТЬ, ЧТОБЫ ОТСТОЯТЬ СИСТЕМУ ЦЕННОСТЕЙ

У проблемы «ротации элит» есть два направления. Если оценивать вероятное новое поколение людей по возрасту, это одна история. Если искать людей с новаторским подходом, это другая история. Я считаю, что первым главным критерием в оценке такой вот новизны личности, является профессионализм. Если говорить о людях с таким вот инновационным подходом, то, например, в парламенте таких людей мало. Во фракции «Наша Украина» носителями новаторских идей были Гриценко и как бы кто к нему не относился – Яценюк.

Второй критерий эффективности политика: он должен быть носителем определенной системы ценностей. В БЮТ носителем инновационных идей, особенно в вопросах дерегуляции бизнеса является Наталья Королевская. И она же является носителем системы ценностей. Это особенно чувствуется сейчас. Кроме того, лидеру нужна харизма и публичность для того, чтобы отстоять и реализовать систему ценностей. Без них реализовать свои подходы невозможно, новый лидер должен быть сильным.

Если говорить о других персоналиях… Очень много полезных инициатив в сфере судебной реформы предлагал Андрей Портнов, до того, как ушел в Администрацию президента. Если взять его старые интервью, то там было много конструктивных и полезных идей.

Во фракции Партии регионов таким вот носителем идей реформ в социально-экономической тематике была ушедшая в Администрацию президента Ирина Акимова.

Алексей Гарань политолог, профессор кафедры политологии НАУКМА:

КОГДА ЛЮДИ ПОПАДАЮТ ВО ВЛАСТЬ, ОНА ОЧЕНЬ БЫСТРО ИХ ПЕРЕМАЛЫВАЕТ

Новые лица и люди с прогрессивной системой взглядов есть в каждой политической силе. Но в чем проблема? Когда люди попадают в систему власти, то эта власть очень быстро их перемалывает. Они становятся такими же, как старые политики. Они обрастают должностями, квартирами, мерседесами.

Думаю, что потенциал для изменений, безусловно, есть. Да и общество ждет изменений. Нужно менять правила игры, вводить законы, которые требуют внутрипартийной демократии. Нужен пакет антикоррупционных законов, нужно сделать обязательным декларации политиков и их семей. Нужно строго следить за исполнением законов. Это все взаимосвязанные вещи. Ведь и во время первых лет Независимости, и после Майдана во власть приходили новые люди. Но в попытке убить дракона, они сами превращались в дракона. Каждые выборы создают новые возможности, каждые выборы это ротация. Но сами по себе новые люди не значат, что это новые возможности для государства. Посмотрите, вот есть вроде новые лица Тигипко и Яценюк… Но что значат персоналии? Они что-то значат, когда есть политические силы, четкие программы и прозрачность действий в реализации программ.

Вадим Карасев, директор Института глобальних стратегий:

У НАС НЕТ ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫЕ БЫ ЗНАЛИ, ПОНИМАЛИ И ЛЮБИЛИ СТРАНУ

Вопрос поставлен неправильно. И вся неправильность в том, что вы пытаетесь сделать ставку на новых политиков-менеджеров из числа народных депутатов, лидеров небольших и новых партий. Предполагается, что при всех ее стратегических и геополитических проблемах необходимы технократы, которые придут на смену несколько туповатым технократам советского и постсоветского разлива с ментальным хозяйством хозяйственников, таких себе политических типажей хозяйственического типа.

Но если посмотреть на новую генерацию «нью-менеджеров», то видишь что под маской новых технократов, менеджеров проглядывает лицо торгаша, фарцовщика, валютной менялы 90-х годов. Они умеют хорошо торговать, торговаться, начиная от торговли лицом на бесчисленных ток-шоу либо своими бизнесами, которые крышевались старшими товарищами их тех же совковых технократов, против которых сегодня начинают выступать технократы нового разлива.

Нам нужны не технократы, не хозяйственники, не менеджеры, которые в каждой мета-, суперпроблеме Украины видят исключительно торговую сделку. Нам нужны стратеги, политики с масштабным мышлением, с историческим видением страны, с контекстуальным мышлением. Если этого не будет, то будет то, что мы увидели в Харькове, когда к вопросам стратегического и геостратегического характера подходят как к обычной торговой сделке.

Проблема не в желании, не в искренности, не в том, что сейчас, дескать, менеджеры с правильными словами, в правильных костюмах от Бриони, с хорошим мальдивским загаром придут спасать Украину. Проблема в том, что у нас нет политиков, которые бы знали, понимали и любили страну, и знали и понимали, что такое Украина. Можно ее любить, но не понимать, можно понимать, но не знать, что делать с этой любовью и с этим пониманием. Узок круг этих людей, скажу я, перефразируя классика, которые способны встать вровень и осознать стратегические масштабы проблем, перед которыми стоит Украина.

Такие люди есть. Это, например, Валентин Наливайченко – одна из таких фигур. В политике нам нужны политики, а не красивые женщины, молодые и умные мужчины, хорошие бизнесмены, знатоки английских и прочих языков, телегеничные и рекламорейтинговые персонажи, готовые, вступив в борьбу за президентское кресло, тратится на многомиллионные бюджеты.

Политик – это не просто успешный человек, это тот, кто любит и понимает, что такое Украина и что должно быть с Украиной в непростые, а возможно, очень сложные для национальной украинской идеи 2010-е годы. Украине не нужен политический силикон. Нас не спасет политическая косметическая хирургия, нас не спасут политические ботоксы в прямом и переносном смыслах этого слова. Политики зациклены на внешней стороне, на картинке, они несут не себя в политику, а косметологию и косметическую хирургию в себя. Гламур и глянец – это не то, что нужно украинской политике. Драма украинской политики в том, что в ней много гламура, глянца, дешевой желтизны. Нам нужны политики глубины, а не дешевой рекламной популярности и продукции.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества:

ДЛЯ НОВОЙ ЭЛИТЫ, КРОМЕ СВЯЗИ И ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЙ ВСЕХ СО ВСЕМИ, ВАЖЕН ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Общество не ответило для себя на вопрос: способны ли старые элиты на что-либо, или они не способны на какие-то изменения в принципе. Это последняя каденция того поколения, которое выросло, получило образование и начало трудовую деятельность в СССР. Им на смену будут приходить люди, которым 30–35 лет и которые формировались в независимой Украине.

Успех Тигипко и Яценюка показывает, что это не востребованность в конкретных людях, а востребованность в новых подходах и новых лицах. Тигипко даже по очень демократическим понятиям не очень молодой человек. Но люди над этим не задумывались, им нужны были новые лица.

В этой ситуации возрастает роль молодых людей. Все связи, зависимости и стереотипы естественные для нашей власти, жившей в СССР, не являются хоть сколько-то органичными для нового поколения. Для новой элиты, кроме связи и хороших отношений всех со всеми, что характерно для советской системы, важен профессионализм. Пример нашей страны показывает, что в обществе формируется запрос на профессионализм, а не на профессию «хорошей человек».

Опрашивала Елена Мигачева