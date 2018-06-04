Новый конституционный процесс вышел на старт

22 февраля антикризисная коалиция создала в парламенте временную специальную конституционную комиссию во главе с первым вице-спикером коммунистом Адамом Мартынюком. Как водится, на фоне вакханалии вокруг тарифов и отклонения президентских кандидатур на должности министра иностранных дел и председателя СБУ - этого почти никто не заметил. ПОКА МОРОЗ БОЛЕЕТ, МАРТЫНЮК УСИЛИВАЕТСЯ На первый взгляд, какой-то сенсации это событие и не представляет, поскольку соответствующий проект спикера Мороза был зарегистрирован еще в октябре прошлого года. А на попытки Президента “перетянуть” конституционный процесс в собственный Секретариат антикризовики начхали, отказавшись прислать в президентскую комиссию своих представителей.

Голосование 22 февраля стало своего рода “нашим ответом Чемберлену”, то есть отказом очередным призывам Ющенко всячески расширить круг творцов новой или обновленной Конституции, которые высказал Президент в своем интервью УНИАН. Но скорее это Президент сделал последнюю, и неудачную, попытку отвратить оппонентов от их конституционных намерений, не найдя, однако, более весомых и убедительных аргументов, чем довольно сомнительную “угрозу” относительно конституционного референдума. Этим он разве что дополнительно разозлил коалициантов, укрепив их курс на “продолжение конституционной реформы”. Плюс уже упомянутый “антураж” в парламенте.

Весомым фактором для создания конституционной комиссии в ВР под председательством господина Мартынюка стало одно малозаметное обстоятельство. А именно: профильный комитет по вопросам правовой политики, к ведению которого, собственно, и отнесены все конституционные вопросы, смог наконец одобрить создание этой комиссии, которая фактически отбирает у него все полномочия. Как выяснилось, решение в комитете принято благодаря всего лишь одному голосу. Наверное, оппонентам создания спецкомиссии не хватило голоса покойного ее председателя господина Кушнарева, который еще на прошлой сессии успешно отклонял инициативы Мороза.

Вот такие процедурные “мелочи”...

Еще одной, но уже символической “мелочью” можно считать и тот факт, что голосование о создании комиссии состоялось при отсутствии “отца” всех конституционных процессов в Украине спикера Мороза. Заболел он еще на момент инициированного Президентом круглого стола по конституционным вопросам.

Правда, круглый стол из-за этой болезни был сорван, а создание конституционной комиссии - нет. Не исключено, и это уже вещь практическая, что в следующий раз Президент не будет отменять круглые столы по конституционным вопросам даже при отсутствии Мороза, но при наличии нового лидера этого процесса - Мартынюка.

Тем более, что господин Мартынюк все совершенствует и совершенствует свое спикерское мастерство, не вызывая личных претензий даже со стороны упорных оппозиционеров. И именно он, а не Мороз, блестяще спас парламент от срыва заседаний в эту последнюю зимнюю пленарную неделю, которая могла положить начало отсчета месячного срока неработоспособности ВР и ее роспуска...

КОНСТИТУЦИОННАЯ КОМИССИЯ КАК НОВАЯ БИРЖЕВАЯ ПЛОЩАДКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Впрочем, все эти нюансы еще сыграют свою роль в будущем. В настоящее же время, несмотря на все противостояние вокруг распределения полномочий и других проявлений “войны” в политикуме, наблюдается определенное понимание всех сторон.

Да, за создание конституционной комиссии проголосовали только 232 члена коалиции, и это вроде бы свидетельствует об очень ограниченном ресурсе, недостаточном для любых очередных конституционных новаций, да и для преодоления вето Президента в случае принятия несогласованных с ним конституционных законов.

То есть коалиция была вынуждена взяться за “продолжение конституционной реформы” без обещанного ранее расширения себя, родной, до официального конституционного большинства.

Но в состав комиссии вошли представители оппозиции - хотя и не голосовали за ее создание. Более того, в состав комиссии вошла не кто-нибудь, а сама госпожа Тимошенко - вместо ранее предлагаемого господина Томенко.

По-видимому, одного этого факта достаточно, чтобы окончательно удостовериться, что ни оппозиция в целом, ни БЮТ, ни сама госпожа Тимошенко не планируют никаких досрочных выборов. Напротив, именно конституционная комиссия в ее нынешнем составе, в действующем созыве Верховной Рады станет ключевой “биржевой” площадкой практически всех политических процессов в Украине.

Это, в частности, затронет весь пакет “конституционных законов”, включительно с Основами внешней и внутренней политики, которые названы как условие координации действий оппозиции в соответствующем заявлении БЮТ и “Нашей Украины”.

Но... Такая показательная деталь: заместителем главы комиссии, а не сопредседателем, как было в предыдущих подобных структурах, избран представитель “Нашей Украины” господин Онищук. Вроде бы сугубо формальная вещь, но символизирует отношение к президентскому блоку. Соответственно, речь идет о том, что коалиция и в дальнейшем будет игнорировать конституционные взгляды как этой силы, так и патрона. При этом за статус сопредседателя для Онищука проголосовала далеко не вся оппозиция. А это уже солидаризация БЮТ с коалицией даже в таком вроде бы незначительном вопросе.

Это уже сейчас прозрачный намек. Мол, если у Президента и его политической силы и была цель как-то удержать Тимошенко от сотрудничества с антикризисной коалицией в конституционных вопросах, то Ющенко следует сразу же отказаться от одного из тезисов последнего интервью относительно несвоевременности договоренностей с БЮТ о распределении должностей в будущих раскладах.

Проще говоря, Ющенко должен обещать и гарантировать Юле все, чего она только пожелает. По тому же принципу, что и сама госпожа Тимошенко считала в свое время необходимым обещать взлелеянную в мечтах должность спикера Морозу, если уж это была его идея фикс...

КОММУНИСТЫ МЕЧТАЮТ О ВЛАСТИ СОВЕТОВ И ВЛАСТИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ

Все это лишь тенденции, которые еще станут предметом ожесточенных торгов. А вот избрание председателем конституционной комиссии коммуниста господина Мартынюка является свершившимся фактом, и незаурядным. И дело не только в самой партийной принадлежности Адама Ивановича.

Главное, что господин Мартынюк принадлежит к единственной в настоящее время политической силе, которая уже разработала и обнародовала собственный проект новой Конституции, и именно после создания комиссии, похоже, будет первой, кто направит этот проект на ее рассмотрение. И поскольку остальные участники процесса до сих пор не только не подали собственные документы, а даже не определились публично с ключевыми принципами желаемой ими системы власти, - то господин Мартынюк будет иметь все возможности сосредоточить работу комиссии на проекте КПУ.

Ну а уже сам этот проект получил широкий резонанс, потому что содержит отказ от института Президента. Хотя, опять же, для текущего процесса далеко не это в нем является важнейшим, по крайней мере потому, что коммунисты всегда были инициаторами подобных идей.

Куда более интересным является то, что проект от КПУ не останавливается на передаче полномочий президента ни премьер-министру, ни даже спикеру ВР, а имеет целью возобновление такой архаичной формы советской вертикали власти, как “президиум Верховной Рады”. Переименовывание Кабмина в Совет министров и остальные новации - это уже лишь аксессуары главного содержания предложений коммунистов.

А смысл в том, что благодаря институту “президиума” реальную власть могут получать представители наименьших политических сил, которые прошли в парламент и вошли в правящую коалицию. То есть речь будет идти не о какой-то там “золотой акции”, курс которой может периодически девальвировать, а об одноразовой конвертации такой акции во власть, которая равна нынешними полномочиями Президента.

Не удивительно, что эта инициатива коммунистов не вызвала восхищения не только у сторонников ныне действующего Президента, но и в Партии регионов и даже СПУ. Вплоть до того, что один из самых радикальных и самых откровенных коммунистов господин Грач немного попугал коалицию выходом КПУ из ее рядов. И это также вынужденно ускорило создание конституционной комиссии...

ЗАХОЧЕТ ЛИ ПРЕЗИДЕНТ ИДТИ НА РЕФЕРЕНДУМ? Но эти реальные успехи коммунистов, с другой стороны, толкают Партию регионов, как минимум, к новому этапу сотрудничества в конституционных вопросах с оппозицией...

Самый простой конституционный “компромисс”, который в случае такого сотрудничества вырисовывается, – окончательное лишение Президента полномочий в интересах премьер-министра в обмен на сохранение президентской должности как таковой, но, очевидно, с избранием Президента в том же парламенте. Спрашивать БЮТ и лично Тимошенко, устраивает ли их эта схема, уже не нужно: на эту тему красноречиво сказали и не менее красноречиво промолчали уже достаточно, и понятно, что Тимошенко это устраивает.

Но, хоть как это ни парадоксально звучит, сегодня уже нельзя стопроцентно утверждать, что подобная схема не устраивает самого Президента Ющенко.

Его публичные рассуждения о конституционном референдуме, который должен был бы возобновить полномочия Президента, по меньшей мере, перечеркивают последние надежды на возобновление предыдущей редакции Конституции через Конституционный Суд. И не потому, что так решит КС, а потому, что, скорее всего, такого представления от Президента вообще никогда не будет.

С другой стороны, Ющенко до сих пор не может четко сформулировать свое понимание самого конституционного референдума как источника нового Основного Закона: консультативный он или прямого действия. Это и в самом деле непросто – учитывая состояние законодательства и разночтения толкований КС по этому вопросу.

Но, между тем, создание парламентской конституционной комиссии “упрощает” эту проблему и для гаранта. Поскольку фактически устраняет возможность получения такого проекта Конституции, который Президенту имело бы смысл отстаивать именно на референдуме. Это, конечно, в случае, если Ющенко не собирается идти путем Кучмы образца 1996 года, или даже превзойти его в создании ни с кем не согласованного собственного документа.

Потому, при упомянутых условиях, и остается только компромиссный вариант, который в референдуме не нуждается, а нуждается в торгах непосредственно во ВР.

В то же время сам Ющенко подал сигнал о возможности согласия с окончательным закреплением уже даже не парламентско-президентской, а просто парламентско-“канцелярской” системы правления. Этот сигнал – его согласие непосредственно возглавить партию “Наша Украина”.

Нельзя же допустить, что господин Ющенко до сих пор так и не запомнил прямую конституционную норму о запрещении Президенту Украины совмещать свою должность с любой другой, включая и официальное лидерство в партии. По крайней мере, еще на последних парламентских выборах память ему в этом не изменяла.

Потому если он в настоящее время обходит эту норму и дает свое согласие на руководство партией (а это, невзирая на его возражения, трактуется как прямая команда), – то толковать это можно исключительно как готовность продолжать свою политическую карьеру в отличных от сегодняшних конституционных условиях.

И уже в следующем, очередном избирательном периоде баллотироваться не на должность Президента, а на должность премьер-министра во главе политической силы...

Сила это действительно или “мертвые пчелы” – вопрос отдельный, хотя, видно, что сам Ющенко усматривает в “Нашей Украине” немалый резерв и ресурс. Так же, как видит, вероятно, и скрытые от постороннего глаза настоящие изъяны и будущие политические провалы у конкурентов своей партии.

И можно даже допустить, что именно этот “неожиданный” поворот конституционно-политических возможностей Ющенко отбили в своих опережающих конституционных инициативах коммунисты, пытаясь отобрать власть уже не только у института Президента, а именно у института премьер-министра.

Да и анонсированный на ближайшее будущее “пакт о ненападении” между Ющенко и Тимошенко имеет смысл лишь для потенциальных конкурентов в соревновании за одну должность.

Впрочем, здесь определенным тестом может стать представление в КС относительно отмены конституционной реформы, особенно если его таки инициирует фракция БЮТ. Но и оно станет теперь лишь следствием очерченных тенденций.

Следовательно, дежурный конституционный процесс взял свой официальный старт. Он свидетельствует о признании всеми политическими силами полного провала предыдущего конституционного эксперимента. Хотя еще не факт, что из ошибок, и даже преступлений, сделаны правильные выводы. Но это сделать, в отличие от много чего другого, никогда не поздно.

Ирина Погорелова