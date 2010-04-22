Янукович: Кабмин Тимошенко воровал, прикрываясь социальной защитой

На сегодняшний день Генеральная прокуратура рассматривает более 30 уголовных дел относительно хищения бюджетных средств предыдущим правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Киеве.

Критикуя правительство Юлии ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «под лозунгами социальной защиты они постоянно разворовывали средства». Он отметил, что сейчас более 30 уголовных дел расследуются на этот счет. В то же время глава государства отметил, что не хочет вдаваться в детали, чтобы не нарушать тайну следствия.

«Придет время, когда будут доведены дела до суда, и украинский народ обо всем узнает», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, «хищения - это признак работы этого правительства (правительства Ю.ТИМОШЕНКО)».