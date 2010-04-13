Сверстюк: прутся в министры образования те, чья мораль ниже коровьей

В помещении библиотеки Волынского национального университета имени Леси Украинки состоялась презентация книги Евгения Сверстюка «Не мир, а меч», – сообщает ЗИК.

Как отметила проректор Волынского национального университета Ирина Констанкевич, книга эссе Евгения Сверстюка «Не мир, а меч» изданная в 2009 году. По словам научного работника, «каждый раздел значим и важен. Эта книга должна быть у каждого украинского студента», ведь она дает много ответов на актуальные вопросы. «Не мир, а меч» – результат десятилетнего труда Сверстюка.

«Эссе – это мой жанр», – признался автор. Известный украинский диссидент отметил, что в советское время именно за эссе получил 12 лет заключения. «Эссе – у нас малоразвитый жанр», литературно-философско-психологический, который дает возможность коротко и лаконично отреагировать на вызовы времени.

Название книги происходит от слов Иисуса Христа, направленных против мира фарисейства и блуда, – «Не мир, а меч». Евгений Сверстюк отмечает – общество привыкло к фарисейству, «всё тонет в фарисействе», особенно правящая верхушка.

Однако фарисеи времен Христа были по крайней мере формальными законниками, а нынешние – еще хуже. «Прутся на пост министра образования и науки те, чья мораль ниже коровьей», – сказал Сверстюк. На его думу, человек растет в борьбе. Евгений Сверстюк считает, что несмотря на принцип представления в печати разных мнений, демонстрировать точку зрения людей, таких как Табачник не нужно. «У Иуда было столько амбиций, чтобы повеситься. Тот – не повесится», – сказал писатель. «Мы все должны делать свою работу», – отметил в завершение выступления Сверстюк.

Глава профильной депутатской комиссии Волынского облсовета, известный писатель и журналист Иван Корсак говорит, что работы Евгения Сверстюка всегда вызывают незаурядный читательский интерес. Эссе о Дмитрие Табачнике написано 10 лет тому назад, «а читается, как сегодня. Это прекрасная книжка», – считает Иван Корсак.