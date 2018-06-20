Табачник готовит холуйский учебник по истории?

В ходе последнего визита в Москву министр образования в нынешнем правительстве Украины Дмитрий Табачник опять озвучил идею создания новых учебников по истории и рассказал, что в Украине завершается работа над “концепцией преподавания истории в школах”, одна из составляющих частей которой – отказ от этноцентризма, то есть этнического подхода.

“Министры не переписывают учебники, они могут лишь обеспечить присутствие разных научных взглядов и объективный их отбор. Естественно, мы не будем выламывать руки авторам, но обязательно будем делать так, чтобы учебники опирались на объективные научные знания”, – заявил Табачник, добавив, что МОН будет заниматься “гуманизацией и деполитизацией” образования в Украине.

Мы спросили у экспертов, какой истории можно ожидать украинским школьникам “от Табачника” и возможно ли в принципе создать объективный учебник, или это будет просто очередное переписывание истории?

Тарас Возняк, культуролог, политолог, главный редактор журнала “Ї” “АПОЛИТИЧНОСТЬ” ТАБАЧНИКА ПРОЯВИТСЯ В ГЛУБОКОЙ ЗАПОЛИТИЗИРОВАННОСТИ

Несомненно, Табачник попробует ввести в украинскую школу советскую модель виденья истории, которая была имплементирована в российской школе, возможно, с небольшими коррективами. Скажем, как это было в России в отношении Белого движения. Но более мягкая позиция будет как раз к Белому движению, а не к Украинской повстанческой армии.

Так называемая “аполитичность” Табачника проявится как глубокая заполитизированность тех учебников по истории, по которым будут учиться украинские дети.

Если говорить об этноцентризме и государстве – то это два элемента, на которых держится современная Украина как политическая конструкция.

Что же такое этноцентризм в устах Табачника – я не понимаю. И пусть он назовет мне другие национальные государства в Европе, построенные не по этническому признаку, – что абсолютно не означает какой-то ксенофобии или нетолерантности к национальным меньшинствам. Попытки создать некое государство с названием “Украина” и не вспомнить при этом украинский народ, украинский этнос, являющийся сердцевиной этого государства, – это попытки размыть украинскую политическую структуру и подготовить ее либо к полной инкорпорации в крупный российский проект, так называемый “Русский мир”, либо к деструкции и поглощению по кускам.

Власть пробует всеми силами угодить своим российским визави.

Каждое общество без исключения – американское ли, украинское ли, индонезийское ли – перманентно или постоянно будет переписывать, уточнять свое виденье прошлого. Это объективный процесс. Другой вопрос – когда начинаются спекуляции одной из политических сил относительно одного из видений этой истории – не учитывая общенациональные интересы, а исходя из узкопартийных или, например, из политического заказ какой-либо третьей стороны: РФ, США или Китая...

Владимир Сергийчук, доктор исторических наук, профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко ВКУСЫ ОДНОГО ЧИНОВНИКА НЕЛЬЗЯ НАВЯЗЫВАТЬ ШКОЛЕ Это будет однобокий учебник. Потому что нельзя политические вкусы того или иного должностного лица переносить на такое ответственное дело, как написание правдивого учебника по истории. Невзирая на то, кто при власти, кто из высокопоставленных должностных лиц имеет какие политические симпатии, история должна писаться правдиво и объективно. И в этой истории должно быть место и Бандере, и Шухевичу, потому что они сыграли значительную роль в развитии украинского национально-освободительного движения. В этой истории должна быть дана оценка и Чубарю, и Косиору, и Петровскому и Мануильскому (советские партийные деятели. – Авт.).

Если в учебнике, когда речь идет о Второй мировой войне, освещена деятельность и украинских партизан повстанческой армии, и большевистских партизан, и деятельность польской краевой армии, – то это учебник объективен, какая здесь может быть заполитизированность?

Вся наша горькая и кровавая история, какой бы она ни была, должна писаться через призму права украинского народа иметь собственную государственность на собственной этнической территории.

Станислав Кульчицкий, завотдела Института истории НАНУ ИСТОРИЯ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО ВЗГЛЯДАМИ ТАБАЧНИКА Табачник не раз заверял, что его взгляды не будут тормозом при исполнении обязанностей министра образования. А теперь оказывается, что такой элемент работы министерства, как учебник будет меняться в пропорциях и ракурсах, отвечающих взглядам Табачника. Это будет “объективность”, которую он сам считает объективностью. С этим никак нельзя соглашаться.

Табачника, судя по его интервью, не устраивает Украинское государство, существующее с 1991 года. Не думаю, что его взгляды являются взглядами всего правительства и тех политических сил, которые сейчас при власти в Украине. Если это так – это очень опасно для нашего государства. Выходит, что та Украина, которая строилась последние 18 лет, может исчезнуть, а что появится новое – неизвестно.

Я сторонник того, чтобы учебники всегда переписывались, потому что они должны отвечать современной ситуации и быть совершенными. А совершенство не может быть достигнуто сразу. Новые учебники должны быть меньше по объему, меньше насыщены фактами, чтобы у них были не некие объективные позиции, которые всегда остаются субъективными (потому что учебник пишет конкретный автор), а чтобы там формулировались разные взгляды, имеющиеся в обществе, как это делается в учебниках по истории во Франции, Польше или Германии, чтобы ученики были ознакомлены с ними и уже в процессе дискуссий с учителем и между собой вырабатывали собственную точку зрения.

Роман Круцик, председатель Киевской организации “Мемориал” им. Василия Стуса ЭТО БУДЕТ ХОЛУЙСКИЙ УЧЕБНИК “СТАРШЕГО БРАТА” Конечно, этот учебник не будет объективен. Это будет холуйский учебник “старшего брата”. Но думаю, его не удастся сделать. Сейчас не тот период. За 20 лет независимости Украины появились новые ученые, и резко развернуть взгляды этих людей с кандидатскими и профессорскими степенями, как этого хочет Табачник, – невозможно.

В сегодняшних учебниках истории освещена лишь очень малая доля того, что должно быть отражено. Мы должны воспитывать нашу молодежь и школьников в духе патриотизма к своему государству, а не искать, как не обидеть того или другого соседа. В истории компромисс – это ложь. Поэтому история должна быть правдивой.

Историю творит народ. Если говорить правду, она никогда не бывает объективной. Но каждый народ имеет свою историю. И тот народ не является народом, когда его историю пишет другой народ. Вот здесь собака зарыта. Мы будем писать свою историю, а не Табачник.

Опрашивала Анна Ященко