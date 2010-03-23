Колесников будет уговаривать директора «Борисполя» работать дальше

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что нынешний директор аэропорта «Борисполь» Борис ШАХСУВАРОВ останется работать на своей должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил журналистам в ходе ознакомления со строительством новых терминалов аэропорта «Борисполь».

«Мы должны еще уговорить директора остаться в аэропорту работать», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, правительство намерено в дальнейшем инициировать заключение профессиональных контрактов, и те люди, которые действительно являются профессионалами, безусловно, будут работать. В качестве проблем со строительством новых терминалов Б.КОЛЕСНИКОВ назвал то, что к новому терминалу F нужно провести новую дорогу, однако по пути к терминалу землей владеют пять компаний, каждая из которых имеет свой участок земли и с каждой из которых нужно договариваться.

Отвечая в этом контексте на вопрос журналистов, как будут решаться земельные проблемы с компанией «АэроСвит», Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что все будет проведено в законном порядке. Он напомнил, что есть механизмы мировых соглашений. Также есть новый закон, который допускает изъятие земель с компенсацией по стратегическим направлениям, связанных с государственным интересом. Вице-премьер добавил, что правительство намерено поручить аэропорту «Борисполь», Министерству транспорта провести переговоры с «АэроСвитом» по этим вопросам.