FT - о газовом консорциуме: детали плана пока туманны

В Москве сегодня состоятся российско-украинские переговоры по сотрудничеству в сфере ТЭК. С украинской стороны в них примут участие министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН.

Как напоминает ИТАР-ТАСС, во время первого визита в Москву Виктора ЯНУКОВИЧА в качестве Президента Украины энергетические вопросы не обсуждались, но была достигнута договоренность провести российско-украинский энергодиалог после завершения формирования на Украине нового правительства.

О предстоящем рабочем визите украинской делегации сообщил в конце прошлой недели премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, который также конкретизировал предложения по сотрудничеству с Россией в газовой сфере. Украина намерена пересмотреть невыгодный контракт на поставку газа от 19 января 2009 г между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" и провести переговоры с Россией "об оптимальной цене на газ". Кроме того, по словам Н.АЗАРОВА, "перед министром топлива и энергетики (Ю.БОЙКО) поставлена задача до минимума свести бюджетные издержки в расчетах за газ с Россией". Накануне украинский премьер сообщил, что в марте "Нафтогаз" в последний раз сможет расплатиться за российский газ с использованием госбюджета, и уже с апреля этого года будет рассчитываться с российским "Газпромом" за импортированный газ из собственных средств. При этом первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ заверил, что Киев вовремя и в полном объеме будет рассчитываться с Россией за газ.

Президент В.ЯНУКОВИЧ рассчитывает подписать новый договор о цене на газ в ходе предстоящего визита в Украину Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Об этом, согласно сообщению пресс-службы украинского Президента, он заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО. "Говоря о будущем визите президента России Д.МЕДВЕДЕВА в Украину, В.ЯНУКОВИЧ отметил необходимость подготовки к подписанию ряда двусторонних соглашений. Среди приоритетных В.ЯНУКОВИЧ назвал, в первую очередь, новое соглашение о цене на газ", - сказано в сообщении.

Визит главы российского государства в Киев запланирован на май нынешнего года.

В.ЯНУКОВИЧ, сообщает британская газета "Файнэншл Таймс", пытается добиться снижения цен на российский природный газ для своей страны, предлагая уступить контроль над украинской стратегической газотранспортной системой. По данным газеты, украинская делегация во время визита в Россию намерена обсудить вопрос о создании консорциума с российским и европейским участием, которому может быть передан контроль над украинской газотранспортной системой.

"Консорциум поможет интегрировать газотранспортную систему Украины в европейский рынок, предотвратив будущие энергетические кризисы", - приводит британская газета высказывания Е.БАКУЛИНА.

Как отмечает "ФТ", Украина не намерена уступать свою газотранспортную систему в собственность международному консорциуму, однако она предлагает сдать ее в управление.

"Детали этого плана пока туманны, однако новое руководство в Киеве надеется, что привлечение Москвы и Брюсселя к управлению поможет получить миллиардные инвестиции, необходимые для модернизации и увеличения трубопровода", - пишет "Файнэншл Таймс".

Российское агентство отмечает, что ТЭК является ведущим направлением российско-украинского сотрудничества. 19 января 2009 года Россия и Украина заключили 10-летние контракты на транзит газа из России в Европу и поставки газа в Украину по европейской формуле. В соответствии с этими договоренностями, в 2009 году российский газ поставлялся в Украину с 20-процентной скидкой, а транзитная ставка для России оставалась на уровне 2008 года - 1,7 долларов за тысячу кубометров на 100 км. Среднегодовая цена на природный газ для Украины на 2009 год составила 228,8 долларов за тысячу кубометров. С 1 января 2010 года стороны перешли на рыночные цены.

За 9 месяцев 2009 года "Газпром" прокачал по территории Украины 64,9 млрд. кубометров, а всего за год контрактом предусмотрен транзит 86,94 млрд. кубометров.

В 2010 году транзит российского газа через Украину запланирован в объеме 116,069 млрд. кубометров, в том числе 112,769 млрд. кубометров для поставки потребителям Западной Европы и 3,3 млрд. кубометров - потребителям Молдовы.

20 ноября 2009 года на переговорах премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА с главой правительства Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Ялте было принято решение об изменении объемов поставок газа в Украину в 2010 году. В связи с этим, 24 ноября 2009 года "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали дополнительный протокол к соглашению относительно ставки транзита российского газа через территорию Украины от 19 января 2009 года. В соответствии с подписанным документом, в 2010 году в Украину будет поставлено 33,75 млрд. кубометров российского газа. Также в протоколе оговорено отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа НАК "Нафтогаз Украины" в 2009 году.

По официальной информации "Газпрома", средняя цена на газ для Украины в 2010 году составит около 280 долларов за 1 тыс. кубометров. Ставка на транзит российского газа через территорию Украины в 2010 году составит в среднем 2,7 долларов за одну тысячу кубометров на 100 км. Таким образом, ставка увеличится, по сравнению с 2009 годом, на 58,8%.