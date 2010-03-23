Донецкий губернатор: Евро-2012 как не финансировалось, так и...

Донецк при надлежащем и своевременном финансировании подготовится к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в намеченные сроки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК заявил вчера на пресс-конференции.

Говоря о нынешней ситуации с подготовкой Донецка к чемпионату, губернатор отметил, что средства, предусмотренные государственной программой, пока не поступили, но он убежден, что вице-премьер-министр по вопросам подготовки к Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ очень скоро решит эту проблему.

«Евро-2012 на сегодняшний день как не финансировалось, так и не финансируется, - отметил А.БЛИЗНЮК. - Но вновь пришедший вице-премьер КОЛЕСНИКОВ, который курирует Евро, им выстроена система, которая в течение недели, я уверен, им будет выстроена до уровня часового механизма и будет запущена в работу».

По словам председателя обладминистрации, «сегодня у нас есть сетевой график, определены точки невозврата по всем позициям… сегодня мы определили, что мы находимся в тяжелой зоне, но не в критической».

«При обеспечении финансирования мы закончим строительство взлетно-посадочной полосы, управление полетами, перронов, терминала, привокзальной площади и объездных дорог вокруг города Донецка», - сказал А. БЛИЗНЮК. При этом он добавил: «Я говорю это, ранжируя по значимости (объектов при подготовке к Евро-2012 – УНИАН). Мы это выполним в намеченные нами сроки».