Янукович призывает выделить средства для армии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает выделить необходимые средства в проекте государственного бюджета на текущий год для финансирования Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он заявил во время встречи с министром обороны Михаилом ЕЖЕЛЕМ.

В начале встречи Президент отметил, что, прежде всего, хотел бы услышать от министра предложения относительно совершенствования системы управления Вооруженными силами Украины.

«Очень важно, чтобы эти мероприятия не навредили общему состоянию ВС и была сохранена их необходимая боеспособность и управляемость», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Особое внимание глава государства обратил на социальную составляющую: «Она должна быть максимально учтена, потому что мы должны сохранить профессионалов и устранить социальную несправедливость по отношению к военнослужащим».

Президент выразил свою озабоченность состоянием вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

В.ЯНУКОВИЧ отметил необходимость решения вопроса финансирования Вооруженных сил, в частности, предусмотреть для этого необходимые средства в проекте бюджета-2010.

«Все ресурсы, которые сегодня есть в стране, нам в любом случае нельзя размывать. Нужно их сконцентрировать на конкретных направлениях, определив их приоритетность», - подчеркнул он.

Глава государства также отметил необходимость безусловного выполнения взятых международных обязательств.

Министр обороны поблагодарил Президента за поддержку при подготовке проекта бюджета. При этом он отметил, что «программы развития вооружения, военной техники, программы развития ВСУ, которые были утверждены на 2006 - 2011 годы, фактически были провалены».