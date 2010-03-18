Сегодня Янукович в Крыму представит нового командующего ВМС

18 марта в рамках рабочей поездки в Крым Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представит руководству автономии и личному составу ВМС новоназначенного командующего Военно-морскими силами Украины, вице-адмирала Виктора МАКСИМОВА.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны Украины.

По словам собеседника агентства, представление состоится в Симферополе. В частности, вице-адмирал В.МАКСИМОВ будет представлен руководству Крыма как старший военный начальник на полуострове.

В то же время, как сообщили УНИАН в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, действующий командующий ВС ВСУ генерал-полковник Иван РУСНАК заявляет, что не писал и не собирается писать рапорт об отставке с этой должности, как об этом сообщали СМИ.

В Воздушных силах отмечают, что командующий продолжает выполнять свои должностные обязанности, и не видит оснований для своего увольнения с этой должности.

Как сообщал УНИАН, действующий командующий ВМС Украины, адмирал Игорь ТЕНЮХ уже написал рапорт о своем увольнении в запас, аргументируя это морально-этическими причинами. И.ТЕНЮХ занимал эту должность с марта 2006 года.