Михаил Охендовский: Конституционный Суд решил, что Солнцу следует всходить на западе

После официального вступления в должность Президента Украины Виктора Януковича на повестку дня встал вопрос о переформатировании парламентской коалиции и формирования ею нового правительства. В Верховной Раде есть два сценария по созданию большинства: формирование коалиции парламентскими фракциями и индивидуальное членство народных депутатов в парламентском альянсе. Относительно легитимности второго варианта существуют два диаметрально противоположных мнения. Сегодня парламент 235 голосами внес изменения в регламент, которыми отдельным депутатам разрешено входить в состав коалиции. Свою позицию относительного такого решения Рады высказал в интервью УНИАН член Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский.

Михаил Владимирович, сегодня парламент принял Закон «О внесении изменений в ст.61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины», согласно которому отдельным депутатам разрешено входить в состав парламентской коалиции. По вашему мнению, насколько соответствует такое решение Конституции Украины?

Те изменения, которые были сегодня внесены в регламент Верховной Рады Украины, безусловно не противоречат нормам Конституции Украины, а направлены как раз на развитие конституционной нормы части 6 статьи 83 о том, что коалиция депутатских фракций создается фракциями, но в ее состав должны на индивидуальной основе войти большинство народных депутатов Украины. Я считаю, что в контексте формирования коалиции можно было бы говорить, что она могла бы быть сформирована на основе процитированной мною нормы Конституции как нормы прямого действия. С другой стороны для обеспечения максимальной стерильности в этом вопросе все-таки правильно было бы дождаться вступления в силу соответствующего закона и уже с учетом и Конституции, и регламента Верховной Рады принимать соответствующее решение.

Некоторые политики все же заявляют, что такие изменения грубо нарушают нормы Конституции. Каковы ваши аргументы в противовес?

Это абсолютно не основанное на юридических аргументах мнение. Это - политическая позиция тех сил, которые выступают против формирования такой коалиции, только потому, что она их не устраивает. Никаких юридически значимых аргументов в обоснование мнения о невозможности формирования коалиции на основании индивидуального членства народных депутатов Украины до сих пор приведено не было. На самом деле можно было бы сформировать коалицию и только на основе части 6 статьи 83 Конституции, с другой стороны поскольку часть девятая 83-й же статьи говорит о том, что основы формирования коалиции устанавливаются как Конституцией, так и регламентом Верховной Рады, то естественно, что Верховная Рада сегодня внесла необходимые изменения в регламент, приведя его тем самым в соответствие с Конституцией Украины.

На чем обоснована Ваша точка зрения, что принятые сегодня изменения в регламент Верховной Рады развивают правовые нормы части 6 статьи 83 Конституции?

Давайте просто внимательно прочитаем часть шестую статьи 83:"в Верховной Раде Украины по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины". Какие из этого можно сделать выводы?

Во-первых, субъектами формирования коалиции могут быть только депутатские фракции – это абсолютно ясно.

Во-вторых, Конституция требует, чтобы большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады (226 из 450 депутатов) входило не в состав фракций, формирующих коалицию, а в состав самой коалиции!

Второй вывод следует из простого грамматического толкования указанной нормы. Поскольку в тексте нормы использовано местоимение "которой" – обратите внимание на окончание! – требование о наличии большинства народных депутатов применимо именно к коалиции. Если бы это требование касалось общего количественного состава формирующих коалицию фракций, законодатель использовал бы местоимение "которых". Сама норма в этом случае выглядела бы так: "в Верховной Раде Украины по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций, в состав которых входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины". Практическое применение двух указанных выводов с учетом фракционной структуры Верховной Рады шестого созыва означает, что фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина, имея в своем составе 219 народных депутатов Украины, могут самостоятельно сформировать коалицию. Но в ее состав на основе индивидуального членства должно будет войти такое количество депутатов из других фракций (или внефракционных депутатов), которое позволит достичь общий численный состав коалиции в 226 или более депутатов.

Но разве сказанное Вами не противоречит одному из решений Конституционного Суда Украины?

Дело в том, что само решение Конституционного Суда от 17 сентября 2008 года не вполне согласуется, точнее – расходится с текстом Конституции Украины. Находится оно, я бы сказал, где-то между "духом" и "буквой" Конституции. Вряд ли сейчас стоит вспоминать, под каким и чьим политическим давлением это решение было вынесено. Думаю, подписавшим его судьям воспоминания об этом решении не очень приятны. Кроме, конечно, судьи Ткачука, который в своем особом мнении отразил как раз верный, на мой взгляд, подход к толкованию нормативного содержания шестой части 83-й статьи.

Процитировав текст этой нормы, Конституционный Суд сделал алогичный, по моему мнению, вывод о том, что "в состав коалиции депутатских фракций могут войти только те народные депутаты, которые находятся в составе фракций, сформировавших коалицию". Это в равной мере применимо и к еще одному пассажу из того решения: "в состав коалиции депутатских фракций входят депутатские фракции, которые по результатам выборов и на основе согласования политических позиций, сформировали коалицию депутатских фракций". Выражаясь иносказательно, Конституционный Суд, установив, что Солнце, которое по законам природы восходит на востоке, решил, что всходить ему все же следует на западе…

Как же может быть разрешено противоречие между нормой Конституции и решением Конституционного Суда?

Прежде всего, стоит отметить, что, осуществив толкование нормы Конституции, Конституционный Суд не изменил и не мог изменить содержание самой нормы. С другой стороны, после вынесения того решения – 17 февраля уже этого года вступил в силу Закон Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины". А частью девятой статьи 83 Конституции предусмотрено, что основы формирования коалиции устанавливаются как самой Конституцией, так и Регламентом Верховной Рады Украины.

До тех пор, пока не установлено обратное, Регламент Верховной Рады соответствует Конституции. И сформированная в соответствии с Регламентом коалиция сможет пользоваться всеми предоставленными ей Конституцией правами и, конечно, будет нести всю полноту политической ответственности за результаты своих действий.

Но депутаты от НУ-НС и БЮТ уже не раз заявляли, что такой коалиции они работать не позволят. В их распоряжении ведь остается последний довод – сложение более чем 150 депутатских мандатов. Сделает ли это внеочередные выборы неизбежными?

Нет. Кульбит образца 2007 года повторить уже не удастся.

Прежде всего, потому, что часть вторая статьи 82 Конституции Украины, в соответствии с которой Верховная Рада Украины является полномочной при условии избрания не менее чем двух третей ее конституционного состава, является более чем сомнительным основанием для назначения внеочередных выборов в условиях действия пропорциональной избирательной системы. В результате выборов 2007 года был избран весь конституционный состав парламента – все 450 народных депутатов Украины.

Кроме того, в случае досрочного прекращения полномочий действующих депутатов от БЮТ и НУ-НС, Центральная избирательная комиссия в строгом соответствии с законом "О выборах народных депутатов Украины" просто зарегистрирует следующих по очередности в соответствующих списках кандидатов в депутаты взамен выбывших. Так называемое "обнуление списков" – исключение по решению партии или блока кандидатов, неизбранных депутатами, из избирательного списка – действующим законом не предусмотрено. Соответствующая норма была изъята из него еще в 2007 году.

По Вашему мнению, народный депутат может идти против воли фракции, членом которой он является?

По моему убеждению, на выборах избиратели голосуют не за партии или блоки, а как раз – за кандидатов в народные депутаты. Это – норма части первой статьи 4 закона о выборах народных депутатов Украины.

То есть каждый депутат в результате выборов получает прямой мандат от Украинского народа. Этот мандат не может быть опосредован фракциями. Свои полномочия каждый народный депутат Украины как член единственного законодательного органа реализует самостоятельно. Иначе в парламенте голосовал бы не каждый народный депутат лично, а только фракции – каждая сразу всем пакетом имеющихся голосов. Абсурд, не так ли?

И все-таки досрочные выборы народных депутатов Украины называются в качестве одного из вероятных сценариев разрешения политического кризиса, а в принятом ЦИК 3 марта ориентировочном плане работы комиссии на первое полугодие 2010 к проведению возможных выборов не относится ни один пункт. Почему?

Просто потому, что сегодня не существует законных оснований ни для проведения, ни для начала подготовки каких-либо выборов. Решение о проведении местных выборов 30 мая этого года отменено самой Верховной Радой Украины. Установить новую дату выборов полномочен только сам парламент. А что касается внеочередных выборов народных депутатов Украины, то решение об их назначении по одному из трех предусмотренных Конституцией оснований может, подчеркиваю – может, а не обязан, принять только Президент Украины. Сейчас ни одного из этих оснований нет и, думаю, в ближайшее время не возникнет.

Кроме того, позволю себе обратить внимание на то, что внеочередные выборы народных депутатов Украины вряд ли смогут стать инструментом решения надуманной проблемы формирования коалиции. Ведь финансирование подготовки и проведения таких выборов возможно только за счет средств, предусмотренных отдельной строкой в законе о Государственном бюджете Украины. Ни этой строки, ни самого закона о бюджете на 2010 год на данный момент нет. Необходимые для проведения внеочередных выборов примерно 700 миллионов гривень взять просто неоткуда.

Общеизвестно, что проект закона о бюджете-2010 может быть внесен в парламент только правительством. Для назначения нового состава правительства необходимо формирование коалиции в Верховной Раде. Вывод прост: отсутствие коалиции означает невозможность проведения внеочередных выборов народных депутатов, а ее наличие – исключает основание для проведения таких выборов. Иными словами политический кризис может быть урегулирован только путем формирования коалиции, а никак не путем проведения выборов.

Беседовал Антон Бузун