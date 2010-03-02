Если бы референдум о вступлении в НАТО состоялся сейчас (опрос)

В случае, если бы референдум по поводу членства в НАТО состоялся в декабре 2009 года, большинство граждан Украины (60%) проголосовали бы “против” вступления в Альянс.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса “Внешнеполитические ориентации населения Украины”, представленные на пресс-конференции во вторник.

“За” вступление в НАТО проголосовал бы 21% опрошенных, 19% еще не определились. Участие в референдуме приняли бы 60% граждан Украины, что существенно меньше, чем во время аналогичного опроса в марте 2008 года (68%).

Членство в НАТО преимущественно поддерживают жители Западного региона (за вступление - 40,5%, против - 24%). Преимущественно не поддерживают вступление в НАТО жители Центра и Северного Востока (“за” -37%, “против” – 50%), Юга и Юго-Востока (“за” - 14%, “против” - 69%), в регионе Донбасса и Крыма (“за” - 4%, “против” - 94%).

Социологический опрос проведен Фондом “Демократические инициативы” и фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис” с 12 по 26 декабря 2009 года.

Всего было опрошено 2010 респондентов по общенациональной выборке, представленной такими характеристиками, как пол, возраст, образование, тип и регион проживания. Погрешность выборки не превышает 2,3%.