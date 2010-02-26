Лидер фракции НУ-НС: поведение БЮТ всегда отличалось эгоизмом и цинизмом

Попытка БЮТ любой ценой сохранить за Юлией ТИМОШЕНКО должность премьер-министра может привести к развалу действующей парламентской коалиции.

Об этом заявил председатель фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО, комментируя заявления заместителя председателя фракции БЮТ Сергея СОБОЛЕВА по поводу «торгов за должность премьера», сообщили УНИАН в пресс-службе фракции НУ-НС.

«Политическое поведение Блока Юлии Тимошенко всегда отличалось политическим эгоизмом и цинизмом. Мы уже были свидетелями того, как за спинами партнеров по коалиции БЮТ почти договорился с Партией регионов о разделе страны на двоих, ничуть не проникаясь никакими обязательствами – ни политическими, ни моральными. Последние попытки БЮТ переложить ответственность за развал коалиции на своих политических партнеров стало очередным свидетельством таких двойных стандартов», - отметил Н.МАРТЫНЕНКО.

«Очевидно, что в нынешних политических и социально-экономических реалиях ни о каком премьерстве Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО уже речи быть не может. Поэтому депутаты НУ-НС предложили модель сохранения действующей коалиции. Но БЮТ оказался не готовым ради единства демократических сил пойти на такую «большую жертву», как должность премьер-министра. Вместо этого мы услышали ряд хамских неаргументированных выпадов в адрес нашей фракции и ее отдельных депутатов. Именно фракцию НУ-НС БЮТовцы пытаются сделать крайней и обвинить в развале коалиции», - отмечает он.

Как отметил Н.МАРТЫНЕНКО, «мы не считаем должность главы правительства самой большой ценностью в жизни, для нас в политике нет «священных коров». Вместо этого для нас должность премьера является лишь одним из инструментов для проведения экономических реформ и реализации программных принципов, зафиксированных в коалиционном соглашении, прекращение раздора во власти и стабилизации ситуации в обществе. В нашей фракции есть достаточно подготовленных и профессиональных людей, способных эффективно руководить Кабмином в нынешней непростой ситуации».

«Несмотря на все выпады со стороны представителей БЮТ в адрес НУ-НС, наше предложение о сохранении коалиции путем смены премьер-министра остается в силе», - отметил председатель фракции НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля пресс-служба фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона” сообщила, что председателю фракции Н.МАРТЫНЕНКО поручено провести переговоры с фракциями БЮТ и Блока Литвина о возможности сохранения действующей парламентской коалиции. Такое решение принято на собрании фракции «Наша Украина - Народная самооборона». При этом в сообщении отмечается, что НУ-НС будет предлагать БЮТ и Блоку Литвина собственную кандидатуру на должность премьер-министра Украины.

В то же время, в «Народной самообороне» назвали «подлогом» заявления политиков о том, что фракция НУ-НС решила провести переговоры о создании коалиции. В “Народной самообороне” отметили, что в СМИ появилась информация о том, что 25 февраля состоялось заседание фракции НУ-НС, на котором якобы было принято решение делегировать своих представителей на переговоры о создании коалиции со всеми фракциями, кроме коммунистов. Депутат Олесь ДОНИЙ опроверг информацию, что фракция на этом собрании принимала такое решение, ведь кворума не было, поэтому, стало быть, никаких легитимных решений на нем принято не могло быть в принципе.

В то же время первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН считает, что демократическую коалицию может разрушить не премьерство Юлии ТИМОШЕНКО, а продажность отдельных депутатов фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

“Демократическую коалицию может разрушить не премьерство ТИМОШЕНКО, а продажность и предательство отдельных депутатов фракции НУ-НС, которые ищут объяснения своему предательству так же, как это в 2006 году делал Александр МОРОЗ, когда пошел в коалицию с Партией регионов”, - сказал А.КОЖЕМЯКИН. При этом он выразил надежду, что “такого продажного депутатского товара в НУ-НС нет”.

По словам депутата, „даже студенты первого курса юрфака знают, что для внесения новой кандидатуры премьер-министра нужна новая коалиция”. “И если у Николая МАРТЫНЕНКО такая коалиция с Партией регионов уже есть, то у него есть полное право вносить новую кандидатуру премьера”, - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля пресс-служба фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона” сообщила, что председателю фракции Н.МАРТЫНЕНКО поручено провести переговоры с фракциями БЮТ и Блока Литвина относительно возможности сохранения действующей парламентской коалиции. Такое решение принято на собрании фракции «Наша Украина - Народная самооборона». При этом в сообщении отмечается, что НУ-НС будет предлагать БЮТ и Блоку Литвина собственную кандидатуру на должность премьер-министра Украины.

В то же время, в «Народной самообороне» назвали «подлогом» заявления политиков о том, что фракция НУ-НС решила провести переговоры о создании коалиции. В “Народной самообороне” отметили, что в СМИ появилась информация о том, что 25 февраля состоялось заседание фракции НУ-НС, на котором якобы было принято решение делегировать своих представителей на переговоры о создании коалиции со всеми фракциями, кроме коммунистов. Депутат Олесь ДОНИЙ опроверг, что фракция на этом собрании принимала такое решение, ведь кворума не было, поэтому, соответственно, никаких легитимных решений на нем принято не могло быть в принципе.

Сегодня, 26 февраля, Н.МАРТЫНЕНКО сказал, что попытка БЮТ любой ценой сберечь за Ю.ТИМОШЕНКО должность премьер-министра может привести к развалу действующей парламентской коалиции. «Очевидно, что в нынешних политических и социально-экономических реалиях ни о каком премьерстве Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО уже речь идти не может. Поэтому депутаты НУ-НС предложили модель сохранения действующей коалиции. Но БЮТ оказался не готовым ради единства демократических сил пойти на такую «большую жертву», как должность премьер-министра. Вместо этого мы услышали ряд хамских неаргументированных выпадов в адрес нашей фракции и ее отдельных депутатов. Именно фракцию НУ-НС бютовцы пытаются сделать крайней и обвинить в розвали коалиции», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.