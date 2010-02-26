Янукович велел Медведько взяться за чиновников, которые не выполняют закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заслушал доклад генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, генеральный прокурор доложил Президенту, как осуществляется надзор за соблюдением законности, «и что вместе нужно сделать, чтобы закон в Украине выполнялся на всех уровнях».

Отдельное внимание В.ЯНУКОВИЧ обратил на важность проведения реформы судопроизводства.

В.ЯНУКОВИЧ также обратил особое внимание на выполнение закона о повышении социальных стандартов. А.МЕДВЕДЬКО проинформировал Президента о том, что Генпрокуратура передает в суд материалы, поскольку Кабмин проигнорировал уже 50 протестов Генпрокуратуры. Глава государства распорядился, чтобы Генпрокуратура немедленно приняла меры в отношении чиновников, которые не выполняют закон.

Глава государства отметил необходимость проведения совместно со Счетной палатой проверки использования средств Госбюджета-2009 и бюджетных средств в текущем году – как внутренних, так и полученных от Международного валютного фонда.

Речь шла также о первоочередных мерах по возмещению НДС. Президент отметил чрезвычайную актуальность этого вопроса, заметив, что НДС возвращается экспортерам фактически в ручном режиме.

Отдельное внимание Президент обратил на ситуацию с уплатой налогов. «Какие основания у Налоговой (администрации) взимать налоги наперед за три месяца? Такого нет в мировой практике, и я хотел бы, чтобы Генпрокуратура строго следила за соблюдением законности», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.