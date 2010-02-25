В БЮТ увидели дурную примету для Януковича и хорошую для себя

Инаугурацию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА сопровождают символические события, считает народный депутат, член фракции БЮТ Владимир ФИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в частности, он назвал символическим то, что в канун инаугурации с памятника основателям Киева упали постаменты братьев Щека и Хорива. «Упавши скульптуры были сделаны из материала, который утратил свои свойства под воздействием времени. Но осталась сестра Лыбидь. Она сделана из металла и будет хранить Киев и всю Украину», - сказал В.ФИЛЕНКО.

По его мнению, не трудно провести параллели с политикой и понять, кто сегодня является берегиней украинской независимости и государственности, а также, чья политическая и жизненная позиция несокрушимая и железная, независимо от любых обстоятельств.

«Также очень символический знак, когда ЯНУКОВИЧ по красной дорожке заходил в Верховную Раду - ему двери как будто ветром закрыло. Это природа закрыла перед ним двери», - уверен народный депутат.

«Я убежден, что эти вещи знаковые и не случайные», - добавил В.ФИЛЕНКО.

По его мнению, таким образом небеса реагируют на сегодняшнюю инаугурацию В.ЯНУКОВИЧА, говорится в сообщении.