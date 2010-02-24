Президент Туркменистана не приедет на инаугурацию Януковича

Будет замглавы правительства

Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ не приедет на церемонию инаугурации нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Как сообщает Turkmenistan.ru, согласно распоряжению Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВА, Туркмению на церемонии инаугурации будет представлять заместитель председателя Кабинета министров Туркмении Дерягелди ОРАЗОВ, который 25 февраля совершит рабочую поездку в Киев.

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