Мэр Запорожья выиграл 47 грн. у Партии регионов

Местный суд Орджоникидзевского района Запорожья удовлетворил исковое заявление запорожского мэра Евгения КАРТАШОВА к Запорожскому областному отделению Партии регионов о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Поводом для подачи искового заявления стала информация опубликованная 14 марта 2006 года в газете "Регион - Экспресс", учредителем и издателем которой является Запорожское областное отделение Партии регионов - материал, в котором утверждалось, что в кредитном залоге у "Индустриалбанка" (ставленником руководства которого в народе называют Е.КАРТАШОВА - УНИАН) находится 119 объектов городской собственности и что "бюджетный счет региона был переведен" в этот же банк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского горисполкома, "судья Орджоникидзевского районного суда Василий МАЗУР признал, что сведения, изложенные в этой газете, не соответствуют действительности и унижают честь, достоинство и деловую репутацию КАРТАШОВА Евгения Григорьевича. Суд обязал Запорожское областное отделение Партии регионов - учредителя и издателя газеты "Регион - Экспресс" опровергнуть данные сведения на второй странице газеты "Регион - Экспресс" на протяжении одного месяца, а также взыскать с Запорожского областного отделения Партии регионов судебные издержки в размере 47 грн."