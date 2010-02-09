Львовщина признает победу Януковича, но советует не трогать языковой вопрос

Львовщина, которая проголосовала за Юлию Тимошенко, признает результат выборов в пользу Виктора Януковича. Но в регионе могут восстать из-за языкового вопроса, размышляют эксперты.

Результат в 86 процентов голосов за Юлию Тимошенко и до 10 процентов за Януковича был прогнозируемым, говорит политолог Алексей Антипович. Его больше настораживает высокий процент тех, кто не поддержал ни одного из кандидатов (4,15%), потому что это – своеобразный протест.

В КИУ на Львовщине считают, что процедура голосования в целом состоялась в рамках закона и на высоком уровне, а нарушения - одиночные. В целом оснований для обжалования результатов голосования нет. Антипович прогнозирует, что Тимошенко будет вынуждена уступить место Януковичу, хотя его легитимность не будет признавать.

Депутат от БЮТ Степан Купиль заявляет, что блок еще не решил, как будет действовать в случае победы Януковича, и будет ли судебная тяжба, но заверил, что «сердцем запад и центр Украины не воспримет такой результат, хотя может смириться», прибавил он.

Уже очевидным является то, что избиратели Львовщины не будут отстаивать результат на майдане, но «красной тряпкой», которая может поднять галичан, станет введение русского языка как второго государственного, предполагает Антипович. «Запад это не воспримет, и возможны акции протеста».

Впрочем, эксперт убежден, что вопрос двуязычности является скорее предвыборной риторикой, и Виктор Янукович на это не пойдет, потому что будет рисковать должностью. У вероятного новоизбранного президента очень шаткая позиция, объясняет политолог, и сопротивление на западе Украины ему не нужно, потому что это может завершиться протестами и отставкой. Поэтому языковой вопрос лучше не трогать, советует Антипович. А тот факт, что кандидат Янукович говорил на русском в своем первом обращении после объявления результатов экзит-пола еще не является показательным, по-видимому, ему так удобнее, когда есть волнение, предположил Антипович.

Немецкая волна