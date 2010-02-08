Европейские наблюдатели: это хорошо организованные и конкурентные выборы

Выборы Президента отвечают большинству международных обязательств, взятых Украиной.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве представители миссии наблюдателей от ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента и Парламентской ассамблеи НАТО.

В своем заявлении наблюдатели отметили, что выборы консолидировали прогресс, достигнутый начиная с 2004 года. Наблюдатели также пришли к выводу, что отсутствие взаимодоверия между кандидатами и несовершенная нормативно-правовая база были одними из главных причин возникновения отмеченных проблем.

Профессиональное, прозрачное и честное голосование и подсчет голосов должны быть надежной основой для передачи власти мирным путем, говорится в заявлении наблюдателей.

“Голосование, которое состоялось вчера, стало убедительным проявлением демократических выборов. Для каждого в Украине эти выборы стали победой. Теперь наступило время политическим лидерам страны услышать вердикт народа и обеспечить передачу власти мирным и конструктивным способом”, – заявил председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Жоао СОАРЕШ.

“Кое-кто считает, что Помаранчевая революция потерпела поражение. А я считаю, что это не так. Благодаря Помаранчевой революции демократические выборы в Украине сегодня являются реальностью”, – сказал председатель делегации ПАРЕ Матиас ЭОРСИ.

“Это были хорошо организованные и действительно конкурентные выборы, которые предоставили избирателям возможность сделать четкий выбор. Теперь очень важно заблаговременно принять недвусмысленные правила и устранить пробелы в законодательстве перед проведением следующих выборов во избежание неопределенности, сопровождавшей эти выборы”, – заявила глава миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами Хайди ТАЛИАВИНИ.