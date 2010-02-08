КИУ не увидел «массовых и системных фактов фальсификаций»

Всеукраинская общественная организация “Комитет избирателей Украины” не зафиксировала критическую массу нарушений, что могло бы исказить результаты волеизъявления на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

Он сообщил, что 7 февраля за повторным голосованием и подсчетом голосов на выборах Президента наблюдали 2 тыс. активистов КИУ, которые находились в статусе журналистов газеты «Точка зору». Наблюдение велось в 20 регионах Украины.

По итогам наблюдения КИУ заявляет, что повторное голосование и подсчет голосов на выборах Президента Украины проходило в более сложной и напряженной обстановке, по сравнению с голосованием 17 января. Фиксировался высокий уровень конфликтности в работе комиссий, противоречивые и взаимоисключающие решения ЦИК и судов, сознательные провокации со стороны штабов кандидатов, которые были направлены на срыв избирательного процесса или затягивание подведения результатов выборов.

“В то же время КИУ не фиксировал массовых и системных фактов фальсификаций, которые бы могли скорректировать или исказить волеизъявление граждан”, - подчеркнул А.ЧЕРНЕНКО.

Он отметил, что наиболее массовым и системным явлением стало применение технологий, направленных на мобилизацию собственных избирателей. Это - организация массовой доставки избирателей на участки, включение в списки избирателей решением участковых комиссий и попытки голосования избирателями или членами комиссий за других людей. “Однако эти технологии применяли в разных регионах штабы обоих кандидатов, о чем свидетельствует практически одинаковая явка в восточных и западных регионах”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

Среди других проблем, которые фиксировали наблюдатели КИУ, были: нарушения прав наблюдателей и представителей СМИ, касающиеся их присутствия на участках, угрозы и давление в отношении членов комиссий и наблюдателей, попытки выноса бюллетеней с участков и голосование вне границ участков, наличие на участках авторучек с исчезающими чернилами, попытки вброса бюллетеней во время голосования и подсчета голосов, выключение света на участках во время подсчета голосов и нарушения процедуры подсчета голосов и приема протоколов.

При этом КИУ не исключает, что некоторые из этих нарушений могут стать основанием для непризнания результатов выборов на отдельных участках, однако это будет иметь место в одиночных случаях.

Кроме того, КИУ зафиксировало проблемы с реестром избирателей. “Органы ведения реестра избирателей не проделали надлежащей работы с учетом тех изменений в списках избирателей, которые были сделаны до и во время голосования в первом туре. Многие избиратели, которые были включены в списки 17 января, снова не нашли себя в списках во время повторного голосования”, - сообщил А.ЧЕРНЕНКО.

По итогам наблюдения КИУ рекомендует политическим партиям и штабам кандидатов отказаться от давления на членов комиссий и судов, не применять деструктивные сценарии влияния на подведение итогов выборов. Обжаловать результаты выборов на участках и в целом только при наличии достаточной и мотивированной доказательной базы, а Центральной избирательной комиссии - в максимально сжатый срок установить официальные результаты выборов, не ожидая установленные законом 10 дней.

Также КИУ советует органам ведения государственного реестра избирателей в ближайшие сроки учесть все те изменения, которые были внесены в списки избирателей во время голосования 17 января и 7 февраля 2010 года и Верховной Раде Украины, с учетом всех проблем, которые возникли во время проведения выборов Президента Украины в 2009-2010 годах, усовершенствовать закон о выборах Президента Украины.