В Луцке на избирательном участке распылили слезоточивый газ

В Луцке неизвестный распылил на территории одного из избирательных участков слезоточивый газ. Правоохранители не задержали подозреваемого.

Как сообщила УНИАН секретарь ОИК ТИО № 22 Мария ПАРФЕНЮК, мужчина распылил газ уже после того как проголосовал и скрылся с места происшествия. Члены комиссии сразу проветрили комнату, и на ход избирательного процесса это никак не повлияло. Никто из избирателей и членов комиссии не пострадал, заверила М.ПАРФЕНЮК.