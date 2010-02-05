Коваль: на порядочных выборах не меняют правила между турами

Председатель миссии наблюдателей от Европарламента Павел КОВАЛЬ (депутат Европарламента от Польши) считает исключительным случаем в Европе изменение избирательного законодательства между двумя турами голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.КОВАЛЬ заявил сегодня журналистам в Киеве, комментируя внесение изменений в Закон «О выборах Президента Украины».

«Это довольно исключительная ситуация в Европе, чтобы такие изменения принимались между первым и вторым турами выборов. Нужно сказать это прямо», - сказал П.КОВАЛЬ. «Ни в одном государстве, где проходят порядочные выборы, – а в Украине с некоторого времени проходят порядочные выборы – не меняются правила игры между двумя турами».

В то же время, европарламентарий отметил необходимость воздержаться от комментариев, поскольку пока еще рано говорить о последствиях законодательных изменений для избирательного процесса.

«Думаю, нужно спокойно наблюдать за выборами... Я против того, чтобы накручивать эмоции», - сказал П.КОВАЛЬ, который в предыдущем польском правительстве работал заместителем министра иностранных дел Польши. Он отметил, что выводы можно будет делать по результатам второго тура, который состоится в это воскресенье.

«Если будут такие ситуации, которые приведут к нарушениям, они, наверно, найдут отражение в докладе, который появится уже после проведения второго тура голосования», - отметил он.