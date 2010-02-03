У Тимошенко угрожают уголовными делами виновным в подорожании сахара

Правительство Украины будет добиваться привлечения к уголовной ответственности виновных в необоснованном повышении цен на сахар в январе текущего года, что привело к панике на продовольственном рынке страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Он подчеркнул, что необоснованное повышение цен на сахар произошло практически во всех областях Украины, однако наибольшее подорожание отмечено в южных и восточных областях, в частности, Одесской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Львовской, а также в Севастополе и Киеве.

Б.ДАНИЛИШИН отметил, что в некоторых случаях субъекты хозяйствования, используя право устанавливать первую цену на продукты без декларирования, просто проводили перерегистрацию предприятия и таким образом имели возможность устанавливать цену, не декларируя ее. Такие случаи отмечены в Винницкой, Львовской, Тернопольской, Донецкой и Николаевской областях.

По словам министра экономики, в ряде областей Украины местные власти не уделяли должного внимания контролю над ценообразованием, в частности это касается Днепропетровской и Одесской областей.

«Сейчас органы государственной ценовой инспекции и органы МВД будут делать все для того, чтобы прекратить спекуляции, которые появились между первым и вторым турами президентских выборов, и установить экономически обоснованные цены... Мы будем возбуждать уголовные дела в отношении недобросовестных продавцов, будем принимать необходимые меры для того, чтобы навести элементарный порядок», – сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, 29 января т.г. Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по факту резкого и существенного повышения цен на сахар. По предварительным данным, розничные цены на сахар выросли в Украине в среднем на 30%.