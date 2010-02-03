Литвин: ночью я писем не читаю, ночью я занимаюсь другим

Верховная Рада Украины рассматривает каждую поправку к закону о выборах Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пленарного заседания первый заместитель председателя Комитета по вопросам по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, член фракции БЮТ Ольга БОДНАР заявила, что комитет не мог провести заседания по подготовке ко второму чтению законопроекта о внесении изменений до выборов Президента Украины, поскольку депутаты имеют право до 11 февраля подавать свои поправки к этому документу. Об этом она сказала в ответ на слова председателя ВР Владимира ЛИТВИНА, что комитет не собрался на свое заседание.

О.БОДНАР сообщила, что вчера направила на имя председателя ВР письмо, в котором сообщила, что комитет не может нарушать действующее законодательство и отобрать у народных депутатов право до 11 февраля подавать поправки к проекту закона.

«Мы не можем сделать таблицу без таких поправок. На сегодняшний день наш комитет не подготовил эту таблицу», - сказала О.БОДНАР.

По ее словам, розданная сегодня депутатам таблица с якобы поправками к закону вообще неизвестно откуда появилась. «Я не знаю, где вы их взяли, но если вы берете на себя ответственность, то, пожалуйста, скажите, что это за таблица», - сказала народный депутат, обращаясь к председателю ВР.

В свою очередь, спикер парламента подтвердил, что получил письмо от О.БОДНАР, но только сегодня утром. «Ночью я писем не читаю, ночью я занимаюсь другим», - сказал В.ЛИТВИН.

Он объяснил, что розданная сегодня депутатам таблица подготовлена аппаратом ВР, поскольку необходимо было подготовить документы для проведения внеочередного заседания.

О.БОДНАР заявила, что эти действия являются незаконными, поскольку аппарат парламента не имеет права готовить такие документы.

Теперь депутаты рассматривают каждую поправку к законопроекту о внесении изменений в закон о выборах Президента.