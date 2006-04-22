Эксперты ”вычисляют” нового Луганского губернатора

25 апреля депутаты Луганского областного совета в ходе второй сессии предложат свою кандидатуру на должность председателя областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в прямом эфире областного телевидения вчера вечером заявил председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО.

Местные эксперты среди вероятных кандидатов на губернаторское кресло называют бывшего главного налоговика области Александра АНТИПОВА, первого заместителя председателя ОГА Александра КОБИТЕВА, а также депутатов Верховной Рады четвертого созыва, которые в этот раз не попали в парламент, - Василия НАДРАГУ (Народная партия), Николая ГАПОЧКУ (был членом фракции «Регионы Украины», в этот раз не баллотировался в ВР), Валентина ДЗОНЯ (НДП).

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 21 апреля поручил главе Секретариата Президента Олегу РЫБАЧУКУ и премьер-министру Юрию ЕХАНУРОВУ рассмотреть заявление председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия МОСКАЛЯ об отпуске и последующей отставке.