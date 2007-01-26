Янукович принимает участие в показе мод

Вчера в Давосе Виктор Янукович провел короткую встречу с журналистами. Представителей СМИ интересовал не комментарий премьера относительно давосских переговоров, а мнение по поводу ситуации в Украине, пишет “Комерсант-Украина”. Господин Янукович заявил, что не видит возможности выполнить требования президента и повторно рассмотреть в парламенте закон "О Кабинете министров". "Закон принят. Все, что касается процедур, выписано в Конституции, и спикер имеет все права и обязанности подписать и опубликовать этот закон",– сказал премьер. Предложения президента он готов рассмотреть только в виде дополнений к закону. И лишь после того, как этот закон вступит в действие.

Также премьер рассказал журналистам о цели своего визита. "Мы приехали посмотреть мир и немножко себя показать",– с улыбкой заявил он, добавив, что считает Давос местом "показа моды направлений развития мировой экономики". Возможно, именно такое понимание формата визита позволило премьеру чувствовать себя раскрепощенно. Собеседники Ъ, наблюдавшие за его двусторонними встречами, отмечали, что премьер-министр, расслабившись, спокойно располагался в кресле, а с его лица не сходила улыбка.

Поселился Янукович в построенной еще в 1909 году резиденции "Вилла Сюрлей" в предместье Давоса. Как стало известно Ъ, вилла представляет собой небольшой трехэтажный домик. На первом этаже разместились охрана и обслуживающий персонал премьера, на втором – сам премьер, а на третьем – семья хозяина виллы. В этом здании господин Янукович останавливается уже во второй раз – впервые он был здесь в 2003 году, когда также занимал пост премьер-министра.