Тимошенко: мы обратились к ОБСЕ, чтобы не допустить фальсификаций

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко будет делать все необходимое для того, чтобы президентские выборы в Украине состоялись честно и прозрачно в соответствии с европейскими стандартами. Об этом, как сообщает официальный сайт Кабмина, глава правительства заявила на встрече с главой миссии ОБСЕ на выборах Президента Украины Хайди Талиавини.

Юлия Тимошенко поблагодарила представителей миссии ОБСЕ за то, что нашли время в праздничные дни встретиться и поговорить об обеспечении прозрачных выборов в Украине. Она заверила, что для нее, как для премьер-министра Украины, очень важно, чтобы президентские выборы состоялись честно и демократично.

«Мы хотим не допустить фальсификаций, мы обратились к ОБСЕ, к другим международным организациям, которые могут прислать наблюдателей, чтобы не допустить повторения фальсификаций, подобных 2004 году, и это наша цель», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она также рассказала, что оппозиция и часть ЦИК, подконтрольная Партии регионов и Виктору Януковичу, сейчас пытаются воплотить в жизнь технологии фальсификаций, которые использовались во время президентских выборов 2004 года.

В частности, глава правительства напомнила, что ЦИК принял решение, позволяющее голосовать дома без какого-либо документального подтверждения неспособности избирателя передвигаться самостоятельно. Юлия Тимошенко заверила представителей ОБСЕ, что не допустит реализации этой технологии со стороны оппозиции и сделает все, чтобы обеспечить проведение демократических выборов в Украине.

В свою очередь, председатель миссии ОБСЕ Хайди Талиавини поблагодарила премьер-министра за встречу и подчеркнула, что позиция главы правительства по обеспечению прозрачных выборов в государстве очень важна. Кроме того, она отметила позитивную работу правительства в подготовке выборов.