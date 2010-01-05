В Харькове требовали выполнения закона о соцстандартах
Пикет стоял у Пенсионного фонда
Сегодня в Харькове около 200 пенсионеров, «чернобыльцев» и инвалидов пикетировали помещение Главного управления Пенсионного фонда в Харьковской области с требованиями перерасчета пенсий.
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали транспаранты с надписями: «Пенсионный фонд, отдай наши деньги», «Чтобы Вона жила на одну пенсию», «Не дадим себя обворовать!», «Юля, не юли!».
Участники акции заявляли о невозможности жить на существующие пенсии.
По данным организаторов, в пикетировании приняли участие представители около 15 общественных организаций Харьковской области. Они сообщили, что участники акции подготовили коллективное письмо на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, главным требованием которого является выполнение принятого Верховной Радой закона об увеличении прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий в Украине.