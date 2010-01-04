Тимошенко сказала, чем она хочет отличаться от «саранчи»
10:07, 04 января 2010Политика
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Премьер - о государственных дачах
Кандидат в президенты Украины, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в случае прихода на главный пост в стране, обещает не переезжать жить на государственные дачи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в эфире крымской телерадиокомпании в воскресенье.
«Я как премьер-министр ни на одну государственную дачу не въехала и не въеду. .
«Ни у меня, ни у моей семьи, ни у моих близких до десятого колена нет (в собственности) ни одного куска государственной дачи или земли. И не будет. Я хочу этим отличаться от саранчи - бюрократической, чиновничьей, - которая берет все, что им только под руку попадает», - заявила кандидат на президентский пост.
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