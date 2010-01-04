Тимошенко сказала, чем она хочет отличаться от «саранчи»

Кандидат в президенты Украины, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в случае прихода на главный пост в стране, обещает не переезжать жить на государственные дачи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в эфире крымской телерадиокомпании в воскресенье.

«Я как премьер-министр ни на одну государственную дачу не въехала и не въеду. .

«Ни у меня, ни у моей семьи, ни у моих близких до десятого колена нет (в собственности) ни одного куска государственной дачи или земли. И не будет. Я хочу этим отличаться от саранчи - бюрократической, чиновничьей, - которая берет все, что им только под руку попадает», - заявила кандидат на президентский пост.