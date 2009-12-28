У Черновецкого назвали деятелей культуры, которым дадут стипендию

Столичная власть определила 26 выдающихся деятелей культуры и искусств, которые с 1 января 2010 года будут получать ежегодную городскую стипендию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации.

Так, в этом году ежегодную городскую стипендию назначили писателю Вадиму БОЙКО; ветерану прессы, журналистке Ларисе ВАХНИНОЙ; мастеру ковроткачества Степану ГАНЖЕ; искусствоведу Александру ДАНЧЕНКО; заслуженной артистке Украины Людмиле ЕРМАКОВОЙ; писателю Николаю КАГАРЛЫЦКОМУ; киноактрисе Светлане КНЯЗЕВОЙ; заслуженному работнику культуры Украины Алексею КОНДРАТЕНКО; заслуженной художнице Украины Марии ЛИТОВЧЕНКО; кобзарю Феодосию МАКСИМЕНКО; скульптору Юрию МАРЧЕНКО; народной артистке Украины, бандуристке Галине МЕНКУШ и другим.

Напомним, что городские стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства назначаются с целью поддержки, стимулирования их творческой деятельности и за их выдающиеся личные достижения.