До 2015 года Украине не стоит ждать безвизового режима с ЕС?

Европейский Союз мог бы - по наиболее оптимистичным оценкам – ввести безвизовый режим с Украиной не раньше 2015 года.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал аналитик фонда Баторего (Batory Foundation, Варшава) Гжегож ГРОМАДСКИЙ, комментируя прогноз министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО об отмене виз для украинцев в 2012 году.

«2012 год, как по мне, мало реальный, если не полностью нереальный срок», - сказал он.

Г.ГРОМАДСКИЙ отметил, что для введения безвизового режима, в первую очередь, необходима политическая воля самого ЕС, объединяющего сегодня 27 государств, часть из которых выступает против отмены виз для граждан Украины.

Он назвал главной причиной страх перед массовой трудовой миграцией в Евросоюз, который, по мнению Г.ГРОМАДСКОГО, не имеет под собой весомых оснований.

Эксперт не исключил увеличения количества трудовых мигрантов из Украины в ЕС в случае отмены виз, подчеркнув, что вряд ли оно будет носить массовый характер.

По словам Г.ГРОМАДСКОГО, сроки отмены виз будут зависеть от результатов президентских выборов в Украине 2010 года и возможных парламентских выборов, а также от того, сможет ли новая власть возобновить доверие к себе.

Эксперт заметил, что Евросоюз всячески затягивает подписание с Украиной Дорожной карты для введения безвизового движения, поскольку такой документ действительно открывает дорогу к отмене виз.

По его мнению, украинская власть должна концентрироваться на том, чтобы как можно быстрее добиться согласования и подписания такой Дорожной карты.

Г.ГРОМАДСКИЙ сказал, что в случае формирования в Украине в следующем году стабильной власти, которая сможет добиться подписания этой карты в 2011 году, реально визы могут быть отменены через 3-5 лет.

По мнению эксперта, украинская власть для введения безвизового режима должна, в первую очередь, позаботиться о защите от подделок заграничного паспорта (ввести биометрический паспорт), внести изменения в украинское законодательство для осложнения изменения фамилии, а также усилить контроль как на границе с Евросоюзом, так и с другими странами-соседями.

Кроме этого, Евросоюз в ходе переговоров может затронуть вопрос о выполнении Украиной Соглашения о реадмиссии, которое – по оценкам европейцев – украинская власть не до конца выполняет.

Г.ГРОМАДСКИЙ добавил, что положительным сигналом для Украины может быть установление безвизового режима с 19 декабря для граждан Сербии, Черногории и Македонии.