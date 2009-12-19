Ющенко: Тимошенко и Янукович – это два сапога одной пары

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет фракции БЮТ и Партию регионов в непризнании парламентом Украинской повстанческой армии воюющей стороной во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил, выступая на Форуме украинских националистов.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в Верховной Раде уже три года находится законопроект о признании УПА воюющей стороной, однако решение до сих пор не принято. “Признание того, что эти люди боролись за Украину, и у нас это решение не проходит”, - отметил Президент.

“Как вы думаете, когда в парламенте 132 мандата принадлежит ТИМОШЕНКО, это решение пройдет? Никогда. А когда 170 мандатов принадлежит ЯНУКОВИЧУ? ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ – это два сапога одной пары”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, и для Ю.ТИМОШЕНКО, и для В.ЯНУКОВИЧА никогда тема национального возрождения не будет темой номер один. “Никогда у них уважение к Слову, к демократии не будет основой ценностей. Никогда евроинтеграция, евроатлантическая интеграция не станет их целью”, – сказал Президент. Поэтому, по его словам, “очевидно, нам нужно добиться победы украинских ценностей. Нам нужно выиграть выборы в Верховную Раду, нам нужно выиграть выборы в местные советы, и тогда мы будем иметь украинское правительство”.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады, кандидат в Президенты Украины Владимир ЛИТВИН высказал сомнение в принятии парламентом законопроекта о признании Украинской повстанческой партии воюющей стороной. «Сегодня такой законопроект не найдет поддержки среди депутатов парламента, он сейчас не наберет необходимого числа голосов», - отметил спикер.

Депутаты от БЮТ Михаил КОСИВ, Виктор ШВЕЦ, Иван ДЕНЬКОВИЧ, Степан КУРПИЛЬ, Александр ГУДЫМА, Николай КОВЗЕЛЬ, Елена ШУСТИК и Владимир МАКИЕНКО предложили Верховной Раде признать Украинскую повстанческую армию воюющей стороной во Второй мировой войне.

Соответствующий проект закона был зарегистрирован во ВР 23 ноября под № 5373.