Черновецкому советуют ходить пешком на 9 этаж: экономия - 10 миллионов

Сокращение работников столичной культуры, образования и медицины – это настоящий геноцид против киевлян. Об этом в интервью журналистам заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Идя в мэры, Черновецкий щедро обещал 100-процентную муниципальную доплату учителям и медикам, а теперь собирается просто выбросить их на улицу», - отметил оппозиционный политик.

По мнению Дмитрия Андриевского, инициативы относительно оптимизации расходов бюджета, предложенные Главным финансовым управлением КГГА, свидетельствуют о деструктивном влиянии команды Черновецкого на город.

«Молодая команда действующего мэра, невзирая на его заявления, является не эффективной, а дефективной. Вместо того, чтобы стоять на защите прав киевлян, они постоянно их ограничивают», - отметил депутат.

По словам Дмитрия Андриевского, планируя сокращение, чиновники Черновецкого очень удобно ссылаются на опыт других городов.

«Но ни во Львове, ни в Одессе, ни в Днепропетровске мэр не имеет стольких заместителей, как городской председатель Киева. На содержание 19-и замов Черновецкого и аппарата идут миллионы гривен, а эти средства можно было бы использовать намного эффективнее», - подчеркнул Дмитрий Андриевский.

Кроме того, по словам политика, главное финансовое управление имеет все ресурсы, чтобы не прибегать к сокращению работников бюджетной сферы. По мнению Дмитрия Андриевского, достаточно лишь более рационально использовать имеющиеся финансы.

«Например, направить средства, выделенные на замену двух лифтов в мэрии, (а это почти 10 миллионов гривен!) на расходы социальной сферы. Тем более, что Черновецкий на работу приходит крайне редко и ему будет полезно добираться до своего кабинета пешком», - заметил депутат.