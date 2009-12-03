Янукович в Межигорье строит суперсекретный объект?

В имении Виктора ЯНУКОВИЧА «Межигорье» под Киевом, с секретностью, «достойной гитлеровского бункера или подземной атомной установки», ведется масштабное строительство. Об этом в статье «Янукович в Межигорье строит «Вервольф?» пишет газета «Новая», которая провела журналистское расследование.

Как сказано в статье, тяжелая строительная техника - загружены КамАЗы, фуры, трактора - заезжают и выезжают из имения В.ЯНУКОВИЧА, в основном, после заката солнца. «Видимо, Виктор Федорович скрывает масштабы строительства, которое затеял в бывшей государственной резиденции «Межигорье». Так когда-то под Винницей немцы строили подземный бункер для фюрера. Чтобы не демаскировать строительство суперсекретного объекта, вся техника туда шла только под покровом ночи», - отмечает автор материала.

При этом издание приводит шесть особенностей грандиозного строительства на территории резиденции в селе Новые Петровцы под Киевом. Да, доставка материалов происходит в основном ночью; вместо двухметрового бетонного ограждения в Межгорье сооружена новая пятиметровая, наподобие тюремной «заборонки», железная стена; все строители - сугубо приезжие работяги и то только на короткий период; раньше «Межигорье» охраняла милиция, теперь - частное охранное агентство из Донецка. Кроме того, подобно сторожевой башне на зоне, во владениях Лидера маячит высокий башенный кран. “Такие подъемники, которые базируются на рельсовых платформах, не используются на строительстве даже поверхностных коттеджей - из пушки не стреляют по воробьям”, - пишет “Новая”, отмечая, что строительство «не очень большого дома», по словам самого хозяина, ведется уже пятый год.

Издание, ссылаясь на слова жителей села, пишет, что ночью возле КПП имения “выстраиваются очереди из фур “каких-то подозрительных, не похожих на те, которые материалы возят. Запломбированные”. Однажды, а дело было сразу после объявления Юлией ТИМОШЕНКО войны “одноруким бандитам”, к контрольно-пропускному пункту подъехали четыре фуры, груженные – внимание! – игровыми автоматами! На скорую руку накрытых брезентом “одноруких” видел не один житель села Новые Петровцы”.

«Быстро прятали? А почему бы и нет? Потому что лучше место нельзя и придумать! Под самой столицей – сто сорок гектаров территории, которая охраняется лучше тюрьмы или воинской части...», - пишет газета.

Как сообщал УНИАН, 26 августа 2009 года Кабинет Министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции «Межигорье», где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ. Кабинет Министров поручил Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье».