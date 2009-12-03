Луганские регионалы из-за Тимошенко выгнали трех своих депутатов

Фракция Партии регионов Луганского областного совета единогласным решением исключила из своего состава депутатов Николая ПОЛУХИНА, Андрея БОДРОВА и Юрия ЗЮКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель облсовета Валерий ГОЛЕНКО, открывая сегодня сессию Луганского областного совета. (В фракцию ПР в этом облсовете входят 100 депутатов – УНИАН).

Ранее решениями местных партийных организаций и областного политсовета Партии регионов депутаты А.БОДРОВ и Ю.ЗЮКОВ были исключены из рядов партии. Решение обусловлено тем, что эти депутаты высказались за поддержку на президентских выборах кандидатуры Юлии ТИМОШЕНКО.

В повестке дня сегодняшней сессии более 70 вопросов. Среди главных - отчет о выполнении областного бюджета за 9 месяцев текущего года и отчет председателя областной государственной администрации Александра АНТИПОВА об осуществлении облгосадминистрацией делегированных ей областным советом полномочий.