Гриценко: эти выборы станут последними для Ющенко, Тимошенко и Януковича

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что на выборах главы государства не снимет свою кандидатуру в интересах другого политика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в эфире Первого национального телеканала.

“Объединяться надо только на парламентских выборах, когда можно формировать общий список. Выборы Президента – это персональные выборы. Объединиться - значит снять свою кандидатуру”, - заявил А.ГРИЦЕНКО и отметил, что не снимет свою кандидатуру в пользу какого-то другого кандидата.

“Во втором туре я буду голосовать за себя”, - уточнил он.

“Недавно ТИГИПКО сказал, что он хочет быть премьером, мэром, причем независимо от того, какой Президент. Я другой человек, у меня есть убеждение”, - заметил А.ГРИЦЕНКО.

Политик отметил, что его результаты голосования в парламенте часто совпадают с голосованиями народных депутатов Инны БОГОСЛОВСКОЙ, Владимира ЛИТВИНА, Петра СИМОНЕНКО, Юрия КОСТЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА.

Однако, по его словам, вопрос ответственности за действия на высшем государственном посту – совсем другая вещь. “На посту Президента должен быть человек с хребтом, имеющим позицию и показавшим, что он способен достигать результата”, - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Политик выразил убеждение, что “больше, чем другие, готов исполнять обязанности на этом посту с первого дня”.

“И как Верховный главнокомандующий, и как человек, который координирует силовые структуры, и как человек, разбирающий во внешней политике. С первого дня, ответственно и морально. Если бы я видел более сильного, я бы не шел на выборы”, - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО также напомнил, что еще в мае прошлого года прогнозировал, что никто из тройки политических лидеров (нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ) не способны двигать страну вперед и объединять ее.

“Мое отношение за полтора года только укрепилось. Стране нужны новые люди”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, “президентские выборы-2010 станут последними для В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА”. “Наконец произойдет смена элит, чего не было за последние 18 лет”, - убежден А.ГРИЦЕНКО.