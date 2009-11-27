Ющенко - Тимошенко: все до копеечки должно быть отдано людям
Президент требует выполнять закон
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства выполнения принятого Верховной Радой закона «О повышении социальных стандартов».
Это он подчеркнул во время интервью Донецкой областной государственной телерадиокомпании, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Закон принят. Начиная с выплат на 1 ноября 2009 года все до копеечки должно быть отдано людям», - сказал Президент.
Он выразил уверенность в том, что блокирование выполнения этого важного, особенно для уязвимых социальных групп общества, решения происходит потому, что его приняла не премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, а «другая сторона».
В.ЮЩЕНКО заявил, что как Президент гарантирует, что средства на такое повышение выплат есть. Он заверил, что выплаты могут происходить «не посредством печатания денег, не за счет эмиссии», а из существующих источников.