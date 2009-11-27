Ющенко сомневается, что педофилы и убийцы будут думать о людях

На президентских выборах граждане выбирают человека, который будет отстаивать их систему ценностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства Виктор ЮЩЕНКО сказал сегодня в Донецке, выступая на форуме Конгресса украинской интеллигенции.

«17 января – это не вопрос личностей, не вопрос выбора, кого из тех политиков, которые висят на плакатах у вас вдоль дорог, выбирать, выбирать нужно систему ценностей», - заявил В.ЮЩЕНКО. При этом добавил, что «нужно быть твердо убежденным в своей системе ценностей, в своей идеологии, и потом через это выбирать того человека, который сможет вашу идеологию провести на государственном уровне».

Президент раскритиковал нынешнюю избирательную систему в Украине. Он объяснил, что в результате пропорциональной системы выборов избиратели не знают, кого они выбирают после пятого номера в партийных списках. В.ЮЩЕНКО отметил, что в некоторых политических силах есть люди, имеющие судимости.

«В украинском парламенте, извините, есть педофилы, есть люди, которые убили людей… И мы сомневаемся, что таким образом сформированная власть будет отстаивать украинские интересы, заботиться об украинском языке, бороться с коррупцией, формировать безопасность и проводить европейскую интеграцию. Очевидно, это не так», - констатировал В.ЮЩЕНКО.

В то же время Президент не винит в этом людей, которые имели судимость, а винит в этом систему, которая дает возможность таким людям пребывать у власти.

«Мое глубокое убеждение – виновата система», - сказал он. Именно поэтому В.ЮЩЕНКО считает, что сегодня «криминализуется политика, и это очевидно, потому что она не имеет прозрачности и не имеет открытости».

В.ЮЩЕНКО призвал реформировать Конституцию, чтобы изменить систему выборов власти в стране.

«Как действовать в такой ситуации? Что говорит Президент В.ЮЩЕНКО – не стойте на коленях и не просите у них (парламентариев), что они отменят депутатскую неприкосновенность, они никогда этого не сделают… Я призываю – вы должны сделать реформу Конституции», - подытожил Президент.