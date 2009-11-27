Тернопольские медики интересуются, получат ли они обещанные надбавки

Тернопольский областной совет призвал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО обеспечить поступление обещанных средств на оплату сверхурочной работы медикам и закупку необходимого медицинского оборудования.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты на вчерашней сессии приняли единогласно по инициативе фракции “Наша Украина”.

В обращении депутаты напоминают, что облсовет уже обращался в Кабмин с просьбой выделить 59 млн. грн. на обеспечение области лекарственными средствами и медицинским оборудованием для оказания медицинской помощи больным ОРВИ и гриппом во время эпидемии. “Эти средства планировали использовать на самые необходимые вещи – закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, реанимобилей и санитарных автомобилей, развертывание дополнительных больничных инфекционных коек и т. п. Вместо этого на все необходимые нужды область получила от правительства только 4,5 млн. грн., тогда как только на закупку лекарственных средств необходимо 13,5 млн. грн.”, – констатируют депутаты.

Они также указали, что на надбавки к зарплатам медикам, которые самоотверженно работали во время эпидемии, в соответствии с принятым законом Тернопольской области, необходимо 3,5 млн. грн., тогда как в действительности в регион поступили только 2 млн. грн. Депутаты предостерегают, что такая ситуация угрожает росту социального напряжения среди медицинских работников. “Сегодня у медиков области возникает вопрос: получат ли они обещанные надбавки к зарплате за работу в чрезвычайно сложных условиях эпидемии?”, – говорится в обращении.

В нем также напоминается, что во время пребывания премьер-министра в Тернополе в начале эпидемии, области были обещаны полное содействие и поддержка правительства. “Исходя же из ситуации, сложившейся в Тернопольской области, можно сделать вывод: слова правительства расходятся с делом”, – отмечают депутаты.

Следовательно, они призывали Ю.ТИМОШЕНКО “не только думать о собственном имидже в условиях избирательной президентской кампании, а реально заботиться о сохранении здоровья и жизни своих соотечественников”.