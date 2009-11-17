Тимошенко доверила свою избирательную кампанию Потапу и К°

Доверенными лицами кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО в территориальных избирательных округах стали звезды шоу-бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК обнародовал на официальном сайте зарегистрированных доверенных лиц Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, ими стали: Наталия МОГИЛЕВСКАЯ (АР Крым), Алексей ПОТАПЕНКО (Потап) и Анастасия КАМЕНСКИХ (Днепропетровская область), Руслана ЛИЖИЧКО (Львовская область), Тина КАРОЛЬ (Херсонская область), Каролина КУЕК (Ани Лорак; Черновицкая область), Нина МАТВИЕНКО и Ада РОГОВЦЕВА (г. Киев), Павло ЗИБРОВ (Киевская область), Ирина БИЛЫК (Одесская область).

Как сообщал УНИАН, ранее ЦИК зарегистрировал доверенными лицами Ю.ТИМОШЕНКО в едином общегосударственном избирательном округе первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА и президента Национальной академии наук Украины Бориса ПАТОНА.