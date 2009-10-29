За годы президентства Ющенко увеличил свои владения на 7,7 га

Центральная избирательная комиссия обнародовала декларацию о доходах кандидата на пост Президента Украины, действующего главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным на сайте ЦИК документам, В.ЮЩЕНКО за 2008 год заработал 1 млн. 41 тыс. 60 грн. Доход кандидата в Президенты в прошлом году состоял из заработной платы (492 тыс. 20 грн.), а также дивидендов, процентов и роялти (549 тыс. 40 грн.). В собственности В.ЮЩЕНКО находится земельный участок (131 тыс. 385 кв. м), жилой дом (656,7 кв. м), квартира (371,9 кв. м), автомобиль ЗАЗ-965 и мотоцикл Harley-Davidson. На счетах в банках он имеет 3 млн. 14 тыс. 181 грн.

Семья кандидата в Президенты в прошлом году получила 549 тыс. 320 грн. дохода. Из этой суммы 93 тыс. 355 грн. – доход от дивидендов, процентов и роялти и 455 тыс. 965 грн. – доход от предпринимательства. Также семья имеет земельный участок (1633,5 кв. м), квартиру (300 кв. м) и счета в иностранных банках на сумму 2 млн. 420 тыс. 495 грн.

Вместе с тем, в 2004 году, когда В.ЮЩЕНКО впервые принимал участие в президентских выборах, согласно декларации за 2003 год, он получил доходы на сумму 34 тыс. 790,25 грн. Из них 29 тыс. 350,46 грн. – зарплата, 1727,79 грн. - дивиденды, проценты и роялти и 3712 грн. - материальная помощь. Кроме того, тогда он имел земельный участок (54 596 кв. м) и жилой дом (370 кв. м). В банках на то время В.ЮЩЕНКО хранил 61917,57 грн.

Члены его семьи в 2003 году имели доход в размере 480 тыс. 756,85 грн., который был получен за счет дивидендов, процентов и роялти (115 тыс. 545 грн.), доходов от предпринимательства (363 тыс. 955 грн.) и от отчуждения ценных бумаг (1256,85 грн.). В собственности семьи действующего главы государства пять лет назад был земельный участок (6070,29 кв. м) и квартира (399,4 кв. м). Семья кандидата в Президенты имела на счетах в иностранных банках 2 млн. 650 тыс. грн. Автомобилей ни В.ЮЩЕНКО, ни его семья в 2003 году не имели.

Если сравнить декларации В.ЮЩЕНКО за 2004 и 2009 годы, то за пять лет он увеличил размеры своего земельного участка на 76 тыс. 789 кв. м (7,7 га), приобрел автомобиль и мотоцикл.

Как сообщал УНИАН, согласно декларациям 2004 и 2009 гг., доходы кандидата в Президенты, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА за пять лет выросли почти в 114 раз.

По состоянию на 29 октября ЦИК официально зарегистрировала девять кандидатов в Президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, В.ЯНУКОВИЧА и В.ЮЩЕНКО. ЦИК приняла документы на регистрацию от Леонида КУЛИЧЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Заура АББАСОВА ДЖАВАНШИ-ОГЛЫ, Юрия КОСТЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО.