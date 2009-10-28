Тимошенко планирует сдаться в ЦИК сегодня

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует сегодня, 28 октября, передать свои документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает ее официальный сайт.

"Сейчас мы еще раз посмотрим, чтобы там было все в порядке, и сразу же понесем их в Центральную избирательную комиссиию. Мы попробуем сделать это сегодня", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО после завершения заседания правительства.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украину Александр ТУРЧИНОВ добавил, что, вероятнее всего, интересы Ю.ТИМОШЕНКО в Центральной избирательной комиссии будет представлять юрист Владимир ПИЛИПЕНКО.

Как известно, делегаты IX съезда Всеукраинского объединения "Батьківщина", который состоялся на столичном Майдане Незалежности 24 октября, единодушно проголосовали за выдвижение Ю.ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента Украины.

Согласно национальному законодательству президентская избирательная кампания началась в Украине 19 октября 2009 года.

В соответствии с Календарным планом, утвержденным Центральной избирательной комиссией, выдвижение кандидатов на должность Президента Украины началось 20 октября и будет продолжаться до 6 ноября 2009 года. Выдвигать кандидатов имеют право политические партии, избирательные блоки политических партий, граждане Украины путем самовыдвижения.

Кандидаты в президенты должны подать документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию до 9 ноября 2009 года включительно.

Голосование на выборах Президента Украины начнется в 08.00 часов 17 января 2010 года.